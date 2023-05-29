Школьники из Ленобласти стали лучшими в робототехническом многоборье

Победителем соревнований стала команда «Фантастическая четверка» из Ленинградской области. Второе место заняли «Легенды» из Нижегородской области. Эти ребята прошли отборочный этап конкурса по направлению «Морская надводная робототехника» и будут выступать в финале, который пройдёт в августе в Обнинске.

Партнерами мероприятия выступили региональный центр развития талантов детей «Вега» Нижегородской области, ГБУДО ДСООЦ «Лазурный» и МБОУ ДО «Нижегородское детское речное пароходство».

Состязания стали результатом работы образовательного технологического интенсива, который проводился в детском лагере «Лазурный». В течение трёх недель дети учились управлять роботами, программировать, принимать сигналы с космических объектов и погружаться на глубину. Главная цель обучения состояла в решении конкурсных задач.

Задания были разделены на две возрастные категории: от 11 до 13 лет и от 13 до 15 лет. С помощью специального робота ребята должны были доставить под водой в нужную точку буй-ретранслятор и освободить удерживаемый объект. Команды выстраивали взаимодействие между разными типами беспилотных аппаратов, чтобы максимально быстро и качественно выполнить задание, приближенное к реальным условиям. Они применяли нескольких типов беспилотных аппаратов и использовали различные современные технологии.

Участникам присуждали баллы за скорость выполнения задач, качество исполнения и захвата, конструктивное и программное решение, а также за защиту в форме видео.

В первом блоке соревновались наземные роботы от ЦНИИ РТК и воздушные роботы от ГК «Геоскан». Второй блок представлял собой эстафету: подводные роботы от ООО «Океаника» и ООО «Центр робототехники» соперничали с надводными от СПбПУ, воздушными от ГК «Геоскан» и космическими от ООО «Спутникс». Политехнический университет представил образовательный робототехнический комплекс «Бублик-Пи», созданный в рамках проекта «Приоритет-2030». Экспонат никого не оставил равнодушным: школьники с удовольствием изучали разработку надводной робототехники.

«Здорово, что так много ребят приняли участие в нашем инженерном приключении! Нам важно было заинтересовать школьников в решении сложных технических задач, чтобы они развивались дальше. Эти навыки им пригодятся в будущем: и при поступлении в вузы, и при дальнейшей работе в сфере робототехники. Участники показали аппаратно-программные решения, слаженную работу и ловкость в управлении роботами», – резюмировала инженер Центра технологических проектов СПбПУ Анастасия Маркова.

Пресс-служба Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого (СПбПУ)