«Кубок Ярославны» займет почетное место в Гатчине

Некоммерческая организация «Центр помощи многодетным семьям «Ленинградская семья» представила регион на традиционном турнире «Кубка Ярославны» по мини-футболу среди женских любительских команд. По итогам турнира спортсменки заняли второе место. Девушки сыграли 7 матчей, в 6 из которых одержали победу.

Проект «Футбол для мам «Ленинградская семья» реализуется при поддержке гранта губернатора Ленинградской области. Всего в социальной инициативе принимает участие 70 женщин. В благодарность за поддержку руководитель организации Наталья Яковлева передала кубок комитету общественных коммуникаций Ленинградской области ― он займет почетное место в создаваемом Доме НКО в Гатчине.