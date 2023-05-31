Спортсмены говорят спасибо!

Гатчинские спортсмены привезли с турнира два серебра (Варвара Ильчук и Захар Воробьев), два спортсмена выполнили норматив «кандидат в мастера спорта» (Захар Воробьев и Сергей Старцев). А еще Захар Воробьев и Сергей Старцев отобрались в состав сборной команды России.

Сегодня четыре гатчинских спортсмена - мастер спорта Сергей Тюпышев, кандидаты в мастера спорта Иван Балакаев, Сергей Старцев и Захар Воробьев входят в состав сборной России. Этот результат достигнут благодаря огромной работе спортсменов и тренера, поддержке руководства ДЮСШ № 2, а также поддержке нашего спонсора Константина Александровича Хребтова, который помогает ребятам уже на протяжении 15 лет!

Когда по каким-то причинам не хватает средств на экипировку, скальное снаряжение, оплату сборов спортсменов – на выручку приходит Константин Александрович!

Хотим выразить огромную благодарность нашему спонсору Константину Хребтову от тренера, спортсменов, которым помогает Константин, и их родителей.

Помогать легко, и приятно видеть результаты этой помощи! У нас много малоимущих, многодетных семей, которым очень тяжело приобрести снаряжение своим деткам. Желающие помочь – обращайтесь. Будем рады сотрудничеству!

Галина Новикова, тренер-преподаватель Гатчинской ДЮСШ № 2