Гатчинские бадминтонисты – на пьедестале

В юношеских соревнованиях приняли участие 245 участников из 19 регионов России и Республики Беларусь. Спортсмены состязались в четырех возрастных группах: до 19, до 17, до 15 и до 13 лет. Турнир имеет наивысший ранг – три звезды, что позволяет спортсменам набирать наибольшее количество очков для ранг-листа.

Ленинградскую область представляли 27 спортсменов, трое из них – все гатчинцы – по итогам соревновательных дней поднялись на пьедестал почета.

Победителем в мужской паре до 19 лет стал мастер спорта России Георгий Петров.

Бронзу соревнований завоевали кандидаты в мастера спорта Георгий Сивцев и Всеволод Черкасов в мужском парном разряде в возрастной категории до 17 лет.