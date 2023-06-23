Гатчине – новые контейнеры для раздельного сбора

«После замены баков для раздельного сбора отходов во Всеволожском районе мы приступили к расстановке в Гатчинском. На месте сеток сторонней компании будут установлены специализированные баки регионального оператора. Прежде чем начать расстановку, мы постарались учесть все пожелания, поступившие от местных жителей», — прокомментировал генеральный директор АО «УК по обращению с отходами в Ленинградской области» Антон Бучнев.

Отличить ёмкости для раздельного накопления фракций просто: жёлтые баки предназначены для сбора пластика, зелёные — для стекла.

«Мы продолжаем планомерно совершенствовать систему раздельного сбора на территории Ленобласти. До конца 2023 года раздельное накопление планируется внедрить во всех районах Ленинградской области», - сообщила председатель комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова