Александр Свердлин – Почетный гражданин Гатчины
Сегодня Совет депутатов города Гатчины рассмотрел вопрос о присвоении звания Почетного гражданина города Гатчины. Новым обладателем высшей награды города стал Александр Свердлин.
Рубрики: Общество
В комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Гатчины» в этом году поступили предложения от нескольких общественных объединений и все – в отношении депутата, основателя сети магазинов "Как сыр в масле" Александра Семеновича Свердлина.
Депутаты ходатайство поддержали и приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Гатчины» Александру Семеновичу Свердлину - за активную общественную деятельность, заслуги в становлении предпринимательства и большой вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины.
Подробности биографии А.С. Свердлина можно почитать на нашем сайте
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