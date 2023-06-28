Александр Свердлин – Почетный гражданин Гатчины

В комиссию по рассмотрению ходатайств о присвоении звания «Почетный гражданин города Гатчины» в этом году поступили предложения от нескольких общественных объединений и все – в отношении депутата, основателя сети магазинов "Как сыр в масле" Александра Семеновича Свердлина.

Депутаты ходатайство поддержали и приняли решение присвоить звание «Почетный гражданин города Гатчины» Александру Семеновичу Свердлину - за активную общественную деятельность, заслуги в становлении предпринимательства и большой вклад в социально-экономическое развитие города Гатчины.

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