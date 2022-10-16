«Три кита» Александра Свердлина

- Александр Семёнович, в нашей рубрике «Люди и судьбы» уже были представлены несколько предпринимателей. У каждого - свой путь, свои повороты судьбы, падения и взлёты. Ни одной повторяющейся истории. В отличие, скажем, от США или стран Западной Европы, где бизнес – привычное, устоявшееся явление. Как вы стали предпринимателем?

- Конечно, у нашей страны свой, особый путь. Если бы мне лет тридцать назад кто-нибудь сказал, что я буду руководить крупной торговой сетью, я бы рассмеялся. Я жил жизнью обычного советского человека. Инженер на скромной зарплате, стремился стать кандидатом технических наук, видел себя в науке и на производстве. Но перестройка круто изменила историю всей страны и, соответственно, мою.

- Вы – коренной житель Гатчины? Расскажите немного о своей семье.

Детство

- Я родился в Мариенбурге, в семье офицера. Папа мой, Семён Моисеевич Свердлин, был лётчиком, воевал на штурмовике Ил–2.

Александр Семёнович встаёт из-за стола. На полочке одного из офисных шкафов в специальной шкатулке собраны многочисленные ордена и медали, грамоты и фотографии военных лет. Видно, что к памяти отца Александр Семёнович относится очень бережно.

- Папа ещё и стихи писал. Может быть, придёт время, я книгу издам о нём.

Ровные карандашные строки. Поистёрлись от времени, но прочесть вполне можно. Речь идёт о размашистых хоккейных атаках, точных передачах.

- Ваш папа ещё и хоккеем занимался?

- Нет, хоккеем увлекался я. Это стихотворение, посвященное мне. Что-то вроде наказа молодому поколению.

- И каким папа хотел видеть будущее?

- Он был коммунистом и сохранил верность своим идеалам до конца жизни. Справедливость, чувство долга перед страной, честность, что в этом плохого? Я и по сей день считаю, что в принципах, на которых стояла Советская власть, было много положительного. Отец после хрущёвского масштабного сокращения армии окончил автотранспортный техникум, долго работал на автопредприятиях Гатчины. Мама была фармацевтом. Обычная советская семья. Из Мариенбурга мы переехали в город, квартира располагалась прямо напротив 9-ой школы. Очень удобно: вышел из дома и через пару минут ты уже на уроке. Во дворе сложилась отличная дружная компания. Летом гоняли в футбол, теннисный стол стоял, зимой заливали каток и целые вечера проводили на хоккейной площадке.

- Какой запомнилась Гатчина тех лет?

- Тихий уютный городок. По проспекту 25-го Октября очень оживлённое движение. Объездной дороги ещё не было, и весь транспорт, в том числе грузовики, проходил по проспекту. Я, помню, мальчишкой считал, сколько «Москвичей» проехало в одну сторону, сколько «Волг» в другую. Напротив нашего дома располагался завод «Гатчинсельмаш», пока не раздербанили в перестройку, очень крупное предприятие. На ноябрьские, помню, на его здании вывешивались флаги, зажигалась яркая красная звезда. Ощущение праздника на всю жизнь.

- Учились хорошо?

- Неплохо, окончил школу без троек. Учился в математическом классе, но, знаете, математику нам преподавал директор школы, - легендарный гатчинский учитель - Пётр Васильевич Булкин. Человек, который наряду, конечно, с родителями оказал огромное влияние на моё становление. Когда папа спросил о моей учебе, он ответил: «Ну, он же там на барабанах где-то играет». Папа даже обиделся: «Не на барабанах, а на гитаре!» Тем не менее, Пётр Васильевич, несомненно, прав был. Я увлёкся музыкой, нередко на уроках писал репертуар группы. Назвал её, сказалось чувство самоиронии, «Поющий унитаз». Потом была группа «Викинги», в основном, перепевали, конечно, какие-то западные образцы. Прежде всего, «Битлз». Кто-то сказал, что в каждой хорошей группе есть частичка божественного, но у «битлов» эта божественность зашкаливала.

На стене кабинета Александра Семёновича большой портрет Пола Маккартни, раритетные музыкальные системы, награды его личные и компании.

- Портрет Маккартни, - уточняет Александр Семёнович, - кисти нашей гатчинской художницы Елены Киселёвой, члена Союза художников России.

Вообще, обстановка кабинета и стиль офиса соответствуют характеру и стилю самого хозяина. Вещи на своих местах, скромно, неброско, но с обязательной «изюминкой». Сотрудники доброжелательны, искренне готовы помочь, однако без показной услужливости. Фотографии, сделанные во время «дальних странствий» говорят о страсти их автора к путешествиям и склонности к посещению экзотических мест.

- Музыка занимала большое место в вашей жизни?

- Я бы сказал так: спорт, музыка и семья – вот три кита, на которых я стою. Спорт – здоровье и умение достигать поставленных целей. Благодаря музыке я познакомился в 9-ом классе с Галей, будущей женой, и вот уже скоро 50 лет мы вместе.

- Тот самый случай «любви с первого взгляда» и на всю жизнь?

- Не без сложностей, конечно. Оба лидеры, холерики, борьба за первенство, особенно в первые годы после свадьбы. Она окончила 1-ый мед, врач-офтальмолог. Работала в Больших Колпанах, Сиверской, Гатчине, сейчас на пенсии. Семья – самое главное в жизни. Надежда и опора в любой жизненной ситуации.

ЛИТМО, БАМ

- Судя по увлечению музыкой, вы по характеру больше «лирик» нежели «физик», если говорить в терминологии 70-х?

- Сложно сказать. Почему бы не совмещать в себе и то, и другое. Скорее, я – «технарь», организатор сложных процессов. Уже в институте понял, что легко схватываю всё на лету.

- Почему после школы выбор пал именно на ЛИТМО?

- Два года подряд в составе комсомольского молодёжного отряда мы ездили в Рождествено. Туда же приезжали студенты из ЛИТМО. Учили друг друга играть на музыкальных инструментах. Название института понравилось, красивое, поэтическое. Честно говоря, пошёл по пути наименьшего сопротивления. Вместе с папой поехали подавать документы. Он спрашивает в приёмной комиссии: «Куда легче всего поступить?» Ему говорят: «На оптический». Поступил легко. Тем более, там была военная кафедра. В армию мне не очень хотелось. Ходить строем, строгая дисциплина – не по мне. Я всегда стремился к свободе, самостоятельно определять свою судьбу. Ни от кого не зависеть. Даже от родителей. Например, всё, что касается музыки: инструменты, аппаратуру, я покупал на свои деньги.

- Какие у советского школьника могли быть свои деньги?

- Подрабатывал летом. На первую гитару заработал в школьном летнем трудовом лагере. Первый магнитофон – в студенческом стройотряде. Я ведь уже на первом курсе побывал на БАМе. Незабываемые впечатления. Проехали от Байкала до самого побережья Тихого океана. Давали концерты на танцах в маленьких посёлках, где большинство населения – вчерашние заключённые. По тому, кто как танцует, можно было определить, кто и когда сел. Некоторые практиковали более старомодные танцы, другие уже твист, шейк.

На следующий год была очень непростая поездка. Отряд назывался «ОСиП». Отряд студентов и подростков. Подростки, так называемые, «трудные», те, кто стоял на учёте в детской комнате милиции. Мы должны были их перевоспитывать. Ещё вопрос, кто кого перевоспитывал. Но ко мне они относились вполне нормально. Я хорошо работал, физически развит, помогли занятия самбо, на гитаре и фортепьяно играл. Работали в Коми ССР. До места проживания приходилось добираться на вездеходах. У меня была такая яркая майка с ромашками, купленная в Эстонии. Меня эти «трудные» называли «наш цветной брат». И вот в деревенском клубе погаснет свет, перебои с электричеством – обычное дело. Подростки: «где наш цветной брат?» Посылают за мной. Пианино в клубе, ставят свечку, я играю, народ танцует. Романтика!

- Женились вы ещё во время учёбы?

- Да. Оба студенты. Потом появилась первая дочь, Лена. Приходилось крутиться. Повышенная стипендия в институте, параллельно работал учебным мастером, подрабатывал грузчиком на мясокомбинате «Самсон». Туши замороженные таскал по ночам. Придёшь домой, только уснёшь, Ленка орёт, как резаная, надо пелёнки менять.

- Хлебнули лиха, что называется!?

- Да нет, я бы так не сказал. Жили по средствам. Накопим денег, махнём на море. Снимали комнату или даже угол. Но море, солнце, арбузы, путешествия! Жили по средствам. Никому не завидовали, в рот или карман не заглядывали. Мы с Галкой всегда с улыбкой вспоминаем этот период.

«Ленинец»

Наверное, неправильно делить биографию человека в порядке прямой хронологии – родился, учился, женился… Иные, достаточно долгие отрезки жизни растворяются в тумане памяти, можно только пожать плечами – «да, что-то такое припоминаю, работал…» А иные периоды становятся крайне насыщенными, определяют характер, а значит, судьбу человека.

- У нас говорили, - «если ты поработал на «Ленинце», сможешь работать где угодно». И это – правда. Школа на всю жизнь. После института я мечтал о научной карьере. Заветное словосочетание «кандидат технических наук» не давало покоя. Хотел работать в ЛИЯФе, но не взяли. Очевидно, сказалось моё еврейское происхождение. Тем не менее, на «Ленинец», предприятие не менее закрытое, оборонное, приняли без вопросов. Никакая 5-я графа в паспорте не помешала. Всё, в конечном счёте, определяет конкретный человек, - руководитель или даже начальник отдела кадров. Я пришёл на «Ленинец» в 79-ом году молодым специалистом и встретил там людей, которые оказали на меня очень большое влияние. Я уже говорил о детстве, где такими определяющими стали родители и учитель математики Пётр Васильевич Булкин. На «Ленинце» вспоминаю сразу Виктора Мялька, нынче уже покойного, и Александра Плотеля. С ними я прошёл, можно сказать, заводскую «учебку». С большим теплом и уважением вспоминаю Галину Михайловну Захарченко. Она пришла к нам из ЛЭТИ, очень умная женщина, и сейчас там работает. Очень многое дала мне в плане человеческого взаимопонимания, жизни в коллективе. Вы же знаете из социальной психологии, человек – существо, склонное мимикрировать под среду обитания. Например, принято в коллективе ругаться матом, человек будет ругаться, даже если раньше никогда не позволял себе, и наоборот. У нас был создан очень хороший микроклимат.

- Мечты о кандидатской пришлось оставить?

- Таки нет! – смеётся. – Защитил диссертацию. Первый и последний кандидат технических наук на заводе. Первый, потому что все предыдущие защищались в институте, а последний, так как завод вскоре прекратил своё существование. Вам вряд ли что-нибудь скажет её название. Я стал специалистом в области экспертных систем. Грубо говоря, стал специалистом по знаниям. Как вырабатываются знания, возникает проект, конструкторский замысел и, самое главное, как организовать технологический процесс производства. Очень помогает правильно выстроить мозги. От замысла до воплощения. Мне и в бизнесе эти знания и опыт очень помогли.

- Александр Семёнович, вы – лидер по натуре, человек инициативный, предприимчивый. Не тесно было в рамках советского производства?

- Ни в коем случае. Наоборот, я чувствовал определённую свободу и огромную ответственность. Мы занимались, думаю, сейчас уже можно об этом говорить, военными разработками. Одно из наших изделий называлось «Дельфин». Устанавливались такие специальные буи в море для обнаружения подводных лодок. Над ними пролетал самолёт, считывал информацию. Для тренировок лётчиков требовался учебный макет. Он и назывался «Дельфин». Работа нервная, поглощает тебя всего, с головой. И вот мы с семьёй приезжаем в отпуск в Евпаторию. На пляже вижу надпись на плакате – «Дельфин». Я прямо подпрыгнул на месте! Речь там шла о пионерском лагере «Дельфин», но работа занимала всё сознание, не отпускала даже на отдыхе.

«Лихие 90-ые»

- Я категорически не согласен с тем, как проходила у нас перестройка. Нам нужно было идти по китайскому пути. Постепенно, последовательно, не разрушая систему управления, партию. Россия – специфическая страна. У нас всегда был важен авторитет царя, генсека, президента, не важно. Разрушив систему управления, мы развалили страну. Прервалась преемственность в науке, в производстве, армии - везде. С бывшими республиками, раз уж расставаться, нужно было проводить бракоразводный процесс. Как говорил Кравчук, первый президент Украины: «Если бы Ельцин тогда попросил Крым, мы бы его с лёгкостью отдали». Подойди мы с умом ко всем этим процессам, глядишь, многих сегодняшних проблем удалось бы избежать.

- Когда вы поняли, что всё рушится?

- Точную дату, конечно, не назову. Но смотрите, ты живёшь более - менее уверенно. Хорошая работа, неплохая зарплата, семья, двое детей, ты можешь планировать своё будущее. И вдруг, в одночасье, всё летит вверх тормашками! Иногда бывали дни, когда я буквально не знал, чем завтра буду кормить детей. Очень неприятное ощущение, надо сказать. И в этом тревожном состоянии я прожил более десяти лет, пока сеть «Как сыр в масле» не встала на ноги.

- Уходить с «Ленинца» было тяжело?

- А что оставалось делать? Дикая инфляция, предприятие рушится на глазах. Заводские комсомольцы создали центр НТТМ (научно-технического творчества молодёжи), очень популярная в те годы практика. Я пытался создать коммерческую фирму, сотрудничать с ними Какие-то деньги удалось заработать, плюс к этому, читал лекции по специальности, но ничего нельзя было уже изменить. У предприятия кончились заказы. Денег не стало совсем. Чувство страха за свою семью достигало высшей точки и заставляло действовать очень энергично.

Торговал ликёрами в качестве посредника, мотался «челноком» в Польшу. У них реформы начались значительно раньше, и по полякам можно было судить о том, что будет у нас через несколько лет. С точки зрения бизнеса, да и безопасности, всё это было очень нервно. Здесь нужно сказать, что в бизнесе очень многое зависит от широты кругозора и уровня амбиций человека. Очень плохо для человека переоценивать себя и свои возможности, но ещё хуже – недооценивать. У кого-то кругозор достигает уровня ларька, у другого – магазина, третий мыслит куда большими масштабами. У меня, например, амбиций и способностей хватило на сеть магазинов, но, скажем, до уровня Галицкого, основателя сети «Магнит», я не дотянул.

В Александре Свердлине как-то легко уживаются два совершенно разных по характеру человека. Он, с одной стороны, может, ни секунды не колеблясь, заявить: «Я же умный человек! Мне всё легко даётся!» И только весёлые искорки в уголках глаз выдают склонность к самоиронии. С другой стороны, весьма объективная, математически холодная способность к самооценке и возможностям возглавляемой им компании. «За это я не возьмусь, это выше наших возможностей». Такая откровенность в разговоре подкупает, он открыт к диалогу и готов ответить на любые вопросы.

- 90-ые годы, в массовом представлении, – это бандиты, рэкет, опасные времена.

- Всякое случалось. Мы со старшим братом моего одноклассника влились в коммерческую фирму «Век +». На первом в городе коммерческом аукционе выкупили объект недвижимости, - парикмахерскую на Соборной. Второй объект - хозяйственный магазин на продовольственном рынке. Увы, вскоре с недвижимостью пришлось расстаться. Нас, выражаясь языком тех лет, «кинули на деньги». С «Веком +» тоже всё вышло не слишком гладко. Сказался недостаток опыта. Нас было девять соучредителей и, естественно, возникли разногласия по поводу денег. Иногда двум компаньонам нелегко договориться, что уж говорить о девяти! Пришлось отправляться в свободное плавание.

«Любовь – дело обоюдное»!

- Датой рождения сети «Как сыр в масле» считается

1999-ый год. Я помню появление первого магазина на углу Соборной и Карла Маркса. Бросалось в глаза непривычно длинное название и забавный логотип с вороной. Ещё очень широкий для тех лет ассортимент сыров…

- Да, можно сказать, именно мы приучили гатчинцев к хорошим сырам. Надо учитывать, что наш горожанин – потребитель очень требовательный. В Гатчине сохранилась обширная прослойка представителей технической и научной интеллигенции, их, что называется, «на мякине не проведёшь». Впрочем, мы и не собирались никого обманывать. Мне очень понравилось, как высказалась по этому поводу одна из наших сотрудниц. «Любовь – дело обоюдное. Как ты относишься к покупателю, так и он относится к тебе».

Начинали мы буквально с одного прилавка на рынке на Хохловом поле. Закупили в Великих Луках на местном сыродельном заводе партию сыра. Поставили холодильную установку и выложили сыр на прилавок. Немедленно выросла очередь, и, пока рынок не закрылся, очередь не уменьшалась. Мы поняли, дело пойдёт! Постепенно наращивали обороты, открыли один магазин, другой, лишь значительно позже возникла сеть.

- Как появился логотип?

- Автор его – замечательный художник Алексей Кочуркин, тогда он работал в Пушкинском театре. Чрезвычайно требовательный к себе человек. Разработал пять вариантов лого, пока не появился нынешний, всем нам хорошо знакомый.

- Может быть, не самый простой для вас вопрос. Многие люди, особенно пожилые, уверены, что качество продуктов сегодня значительно уступает тем, вкус которых они помнят с детства. Качество, действительно, так сильно упало?

- Безусловно, разнообразных вкусовых добавок, в просторечии всё это называется «химией», сейчас добавляется значительно больше. Таковы веяния времени. Как вы думаете, молодёжь, которая питается в так называемых «ресторанах быстрого питания», типа Макдональдса, большое внимание уделяет качеству продукта? Вкусы изменились. Но всё, в конечном счёте, зависит от производителя и от нас, оптовых и розничных продавцов, берущих товар на реализацию.

Мы обязательно посещаем предприятия, которые предлагают нам свой товар. Проводим дегустации. При малейших замечаниях: грязь в помещениях, пищевые добавки, даже запах продукта, отказываемся от сотрудничества, несмотря на иногда очень выгодные цены. Здесь очень важно следующее обстоятельство. Расскажу на конкретном примере. В наших магазинах широко представлена продукция «Мясного дома Ивановых». А познакомился я с основателем компании Алексеем, когда о них почти никто ещё не знал. Он сам – житель Гатчины. И для него крайне важно было иметь возможность честно смотреть в глаза своим соседям, одноклассникам, друзьям. Мы развиваем программу «Гатчинцы – гатчинцам», ориентированную на местных производителей. Первым шагом в ней стал социальный проект «Добрые продукты», который мы проводим, кстати, при информационной поддержке «Гатчинской правды». Суть его в том, что один рубль с каждого проданного килограмма продукции идёт в помощь социально уязвимым слоям населения нашего города. Для сотрудников нашей компании, чисто гатчинской, очень важно, приходя на работу, встречаясь с людьми на улицах, иметь возможность гордо заявить: «Я работаю в компании «Как сыр в масле»!

Один из девизов торговой сети «Как сыр в масле» - «Торговля, как праздник!» Жители Гатчины успели привыкнуть уже к многочисленным конкурсам, шоу, дегустациям, которые проводит компания. Создавать праздничное настроение для горожан и жителей района – всё равно, что создавать праздничную атмосферу в собственной семье, считает Александр Свердлин. Успехов вам, Александр Семёнович во всех ваших начинаниях!

Андрей Павленко