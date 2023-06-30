В начале июля циклон принесет в Ленинградскую область дожди и прохладу

По данным синоптиков, засуха началась еще в апреле, особенно на юго-западе области. Прогноз Гидрометцентра России был составлен в конце марта и по осадкам «не пошел»: прогнозировались осадки, близкие к норме, но вместо этого на всей территории Ленинградской области случилась засуха. В мае в Волосово, Гатчине, Луге выпало всего 20-30% осадков от нормы. В июне было 50-60% дождя, и то – благодаря грозам в последней декаде.

К концу мая стало понятно, что начинается засуха в пахотном слое. Во вторую декаду июня запасы продуктивной влаги в пахотном слое почвы уменьшились и подошли к критическим значениям. В Волосовском и Лужском районах началась почвенная засуха.

Дожди, которые пошли 22 июня, не сильно улучшили положение. По словам Александра Колесова, это локальные дожди, когда на одном конце поля – дождь, а на другом – нет. В Волосово, Гатчине, Белогорке выпало 0,3 мм осадков. Однако с пятницы ожидается новый циклон, который подходит с юга – будут дожди, ливни, грозы.

По предварительному прогнозу на июль, в начале месяца температура упадет до 18-23 ℃, с дождями разного характера. В первой половине месяца ожидается погода с переменной облачностью и периодическими кратковременными дождями. Во второй половине – преобладание антициклональных воздействий. Будет солнечно – с редкими дождями ливневого характера.

Температура в первой декаде июля прогнозируется ниже нормы: ночью преимущественно 7-12 ℃, днем – 16-21 ℃, в отдельные дни прогрев до 27℃. Во второй декаде июля потеплеет: ночью – 9-14℃, днем – 20-25℃ и до 26-31℃. Среднемесячная температура ожидается близко к норме, но с небольшой положительной аномалией. Локальные осадки выпадут в объеме 60-110%.

В августе фон останется положительным, осадков будет немного. Видимо, засушливый период сохранится.