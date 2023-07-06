Безопасность - мелом на асфальте

Детская безопасность всегда есть и будет в приоритете у сотрудников чрезвычайного ведомства, и нет ничего лучше, чем привитие девчонкам и мальчишкам правил безопасности посредством творческой деятельности.

Дети приняли активное участие в творческом мероприятии. Рисунок мелом на асфальте - прекрасная идея для выражения внутреннего мира ребенка, его видения и понимания пожарной безопасности. Асфальт украсили яркие и увлекательные композиции. Ребята показали, как уберечь лес от пожара, изобразили правила пожарной безопасности и прочее. Каждый ребенок представил свою работу. Девочки, изобразив, как пожарные тушат костер, напомнили всем о запрете разведения огня на природе, включая трагические последствия для лесных животных. Мальчики же решили показать опасность игры со спичками и зажигалками. Кроме того, нарисовав электроприборы и розетки, ребята вспомнили правила обращения с ними.

Благодаря таким мероприятиям привлекается внимание детей к соблюдению мер безопасности и недопущению возникновения несчастных случаев.