Людмила Чиринскайте: как и чем живёт живое?

В этом году творческому объединению «Экологическое краеведение», которым руководит Людмила Чиринскайте, исполняется 20 лет. Своих детей к ней на занятия приводят уже её бывшие ученики, которые закончили вузы. Для ребят участие в этой образовательной программе - уникальная возможность войти в волшебный мир природы, познакомиться с ней поближе, увидеть ее изнутри.

Группу школьников во главе с Людмилой Ионасовной можно постоянно видеть в гатчинских парках. Здесь ребята могут увидеть вживую то, что прочитали в школьных учебниках по биологии или географии. И не только это, но и гораздо больше. И не только увидеть, но и прочувствовать, как и чем живёт живое!

Умение наблюдать, видеть красоту и хрупкость окружающей нас природы — навык, который остается с человеком на всю жизнь. А для кого-то из школьников — это еще и возможность войти в профессию уже подготовленным, ведь ТО «Экологическое краеведение» - это ещё и самые настоящие исследовательские работы и серьёзные проекты.

Биолог, эколог, педагог

Людмила Ионасовна Чиринскайте — биолог, эколог и педагог дополнительного образования Дома детского творчества «Журавушка» г. Гатчины. А ещё это увлечённый человек, прекрасный собеседник, великолепный знаток природы гатчинских парков и полноправный соавтор статей на тему природы в нашей газете.

У Людмилы Ионасовны — более 40 лет педагогического стажа. Главная тема, с которой она связала всю свою жизнь — естествознание в самых разных его направлениях, и, в первую очередь, практическая его составляющая. А всё началось в далёком уже детстве и, как это часто бывает, — с хорошего учителя.

- У меня был замечательный наставник — учитель биологии в Терволовской сельской школе Евгения Павловна Яковлева, - вспоминает Людмила Ионасовна. - Она была очень интересным человеком. Всю себя отдавала нам. Это я сейчас понимаю: у нее были свои дети, а она с нами проводила огромное количество времени. Мы участвовали в самых разных конкурсах, фестивалях, выставках достижений сельского хозяйства. Потом пошли олимпиады — районная, областная... Мы приходили к ней по вечерам готовиться к ним.

Но и у этой истории с наставничеством есть своя предыстория — уже биографическая.

- Где она началась – на папином литовском хуторе или в маминой белорусской деревне — сказать уже трудно, - говорит Людмила Ионасовна. - Дело в том, что мои прадед, дед и папа были лесниками. Папа нас с сестренкой часто брал с собой в лес: мы ездили туда на мотоцикле с коляской. Летом мы ходили по малину, по грибы, сено сушили... Став постарше, мы с ребятами уже сами ходили по этим болотам, по островкам. Сейчас думаю: как хорошо, что родители не знали о том, где мы... Но это было так интересно, это была такая настоящая, такая свободная жизнь! При этом, начиная с седьмого класса, я должна была быть дома — строго в обед: приходила с пастбища наша коровушка, и ее нужно было встречать, доить и провожать обратно через всю деревню. Так что думаю, что все наши занятия с Евгенией Павловной легли на уже хорошо подготовленную почву. И поэтому после окончания восьмого класса у меня даже такого вопроса не стояло, кем стать — только учителем биологии!

Сначала Людмила Чиринскайт окончила Гатчинское педагогическое училище, потом поступила на факультет естествознания в пединститут им. А.И. Герцена в Ленинграде.

- У меня просто не было выбора! - говорит она. - Всё шло так естественно, так спокойно. Я училась заочно и работала в начальной школе. Потом двенадцать лет преподавала естествознание в Гатчинском педучилище, вот там-то и началось настоящее погружение и в естествознание, и в наше краеведение.

На работу в Гатчинский Дом детского творчества «Журавушка» Людмила Чиринскайте пришла в 2003 году. Пришла и сразу же организовала творческое объединение «Экологическое краеведение».

По родной земле — со смыслом!

Работа в ТО «Экологическое краеведение» проходит в несколько этапов, которые занимают несколько лет.

- Первый этап — это непосредственно экологическое краеведение, в рамках которого ребята, начиная с четвертого класса, изучают природу своего края, учатся наблюдать, - рассказывает Людмила Ионасовна. - Второй этап называется «Экологический календарь»: та же работа, но более углубленная и практическая. Ребята уже могут проводить беседы с малышами, чему-то их учат сами, и им это очень нравится. Это повышает их статус в их собственных глазах.

Затем, уже начиная с седьмого-восьмого класса, начинаются исследовательские работы, экологические проекты, участие в конкурсах разного уровня, включая областной. На этом этапе ребята не только придумывают и разрабатывают свои проекты, но и учатся их оформлять, представлять и защищать. Кстати, эти навыки очень помогают ребятам уже потом, в вузах, вне зависимости от того, какую специальность они выбрали.

Экологические проекты, которые школьники выполняют под руководством Людмилы Чиринскайте, не просто интересны сами по себе. Некоторые из них стали важным дополнением в копилку общих знаний о природе как Гатчинского района, так и Ленинградской области.

Школьники из «Журавушки» изучали виды диких орхидей в Пудости, проводили исследовательскую работу о родниках Гатчинского района — по особой методике и в сотрудничестве с санэпидстанцией! По итогам проекта «Орнитологическая тропа» ребята в 2010 году сами составили орнитологический путеводитель по гатчинским паркам - с фотографиями и описанием птиц.

К проекту «Белые аисты Ленинградской области» воспитанницы ДДТ «Журавушка» Дарьи Быструшкиной подключился чуть ли не весь регион. На основе информации об обитании аистов в разных населенных пунктах составлена подробная карта, а ежегодные отчёты отправляются орнитологам Санкт-Петербурга.

Вместе с Людмилой Чиринскайте гатчинские школьники ежегодно участвуют в общероссийском учете зимующих водоплавающих птиц, который проводит Союз охраны птиц России.

Несколько лет назад ребята провели исследовательскую работу «Соловьиные ночи в Гатчине». Каждой весной в мае школьники вместе с Людмилой Чиринскайте выходят на вечерние прогулки по соловьиным местам Гатчины. Задача — распознать соловьиную песенку, прослушать ее, определить знаменитые соловьиные «коленца», посчитать их и, по возможности, записать.

В рамках направления «Эковояж» школьники посещают особо охраняемые природные территории Ленинградской области: Линдуловская роща, Гладышевский заказник, Олонецкие поля, Комаровский берег, Западный Котлин и многие другие.

Говорит и показывает гатчинский парк!

Занятия с детьми Людмила Чиринскайте проводит на базе гатчинского лицея №3. Неизменной частью деятельности ТО «Экологическое краеведение» остаются познавательные прогулки по гатчинским паркам.

- Наши парки вообще уникальны, недаром сюда любят приезжать петербуржцы, - говорит Людмила Ионасовна. - Посмотрите, сколько машин стоит у входов в Дворцовый парк. Это те, кто приехал не во Дворец, а именно в парк... Мы ходим с нашими школьниками в парк очень часто. Сначала просто гуляем, и дети учатся спокойно видеть, слышать, наблюдать. К концу года обычно остаются те, кто умеет это делать, у кого есть к этому желание. А потом уже можно переходить с ними к каким-то более сложным вещам — к осознанным наблюдениям, к маленьким исследованиям. Интересно, что к этим оставшимся детям очень часто присоединяются родители, и у нас получается такая замечательная компания!

Мне с детьми очень интересно, потому что в парке каждый день что-то меняется, каждый раз можно увидеть что-то новое. Даже сама подготовка к таким занятиям или презентациям каждый раз приносит что-то новое. Мне очень нравится, когда дети это видят. Для меня важны их реакция, их эмоции. Увидев или узнав сегодня что-то необычное, они в следующий раз пойдут, чтобы снова что-то увидеть.

Занимаюсь любимым делом!

Людмила Чиринскайте детей не воспитывает. Она просто живёт рядом с ними. Она рассказывает и показывает им всё, что знает и видит сама. И дети ходят за ней табуном!

- Я совершенно не представляю, как я буду жить, если уйду из профессии, - признается она. - Во-первых, я очень люблю свою работу. Мне нравится работать с детьми. Мне нравится то, что я им преподаю. Я занимаюсь любимым делом — вместе с детьми изучаю то, что я им преподаю, очень многое узнаю сама, и это приносит мне огромное наслаждение.

По словам Людмилы Ионасовны, задачи профессиональной направленности в работе со школьниками она не перед собой не ставит.

- Я стараюсь, чтобы они думали и выбирали сами, - говорит она. - Да, мы с детьми проводим довольно серьезные исследовательские работы. Но это должно быть вообще внутри человека - чтобы он захотел стать, например, биологом. Моя задача воспитать не биологов, хотя среди ребят, которые занимались в нашем экологическом объединении, есть и биологи. Мне хотелось бы, чтобы это были люди, понимающие очень разные вещи. Не обязательно быть биологом, чтобы любить и беречь родной парк, чтобы понимать, что природе нужна твоя помощь.

Почему именно пеликан?

Как мы знаем, символом Года педагога и наставника стал пеликан. Интересно, что образ этой птицы как символа наставничества, педагогики и воспитания широко использовался в России, начиная с екатерининских времен.

Пеликан, кормящий птенцов - в основе старинной эмблемы педагогического университета им. А.И. Герцена (ещё с конца XVIII века, когда он был Петербургским воспитательным домом). Эта же птица красуется на логотипе конкурса «Учитель года России» и вообще так или иначе присутствует во многих педагогических и наставнических проектах.

Еще в древние времена пеликан стал считаться символом самопожертвования. В раннем христианстве он отождествлялся с самим Христом, пожертвовавшим свою кровь ради спасения человечества. В средневековой Европе пеликан стал геральдическим символом самоотверженной родительской любви.

Знатоки связывают такую популярность с древней легендой о пеликане, жертвующем собой для спасения потомства. Так, например, в средневековой книге «Физиолог» о птицах и животных рассказывается о пеликане, который разрывает себе грудь и, жертвуя собственной жизнью, кормит своих птенцов, спасая их от голодной смерти.

- Для объяснения этой символики есть несколько предположений, - говорит знаток птиц Людмила Ионасовна. - Перо пеликана плохо отталкивает воду и намокает, и птица своим клювом вынуждена периодически буквально «отжимать» воду со своего тела. Вполне возможно, что древние, подметив такую особенность, приняли это за «разрывание груди»... Существует несколько видов пеликана. Самые распространенные среди них — розовый и кудрявый. Окраска розового пеликана становится интенсивнее с возрастом. А в часы заката на воде она может стать настолько яркой, что приобретает красные тона. Но, думаю, все же эта легенда связана, скорее, с кудрявым пеликаном. Эта птица тоже розоватого оттенка. Но главное — это ее горловой мешок красно-оранжевого цвета. Всё вместе в тех же закатных красках может давать невероятно яркие кроваво красные оттенки.

А в общем и целом, даже если не ссылаться на старинную легенду, пеликан вполне подходит под образ педагога и наставника. Во-первых, это птица красивая и внушительная, имеет вполне авторитетный вид.

Крылья у пеликана тяжёлые и широкие, взлетать ему довольно трудно. Так же нелегка и профессия педагога. Но он, тем не менее, находит в себе силы любить детей, постоянно их чему-то учить, а чем-то порой и жертвовать — то есть лететь в необъятном небе своей удивительной и такой важной профессии на крыльях вдохновения, достигая очень больших высот.

Юлия Лысанюк