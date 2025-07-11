Александра Потапова покорила Сыктывкар
С 24 июня по 1 июля в Сыктывкаре проходило Первенство России по боксу среди юношей и девушек 13–14 лет. Соревнования собрали более 600 спортсменов из 74 регионов страны.
Александра Потапова, спортсменка из Кингисеппа, стала серебряным призером в весовой категории 60 кг и вошла в основной состав сборной России. Тренируется Александра под руководством Евгения Кобзева.
Также Ленинградскую область достойно представили, являются кандидатами на включение в резервный состав сборной Российской Федерации, но, к сожалению, остановились в шаге от медальной стадии:
- Дмитрий Брюханов в весовой категории 46 кг, г. Гатчина, тренер – Алексей Кочуков;
- Александра Молева в весовой категории 38 кг, п. Коробицыно, тренер – Леонид Аракчеев;
- Дарья Новожилова в весовой категории 48 кг, г. Всеволожск, тренер – Руслан Турусбеков;
- Макар Васильев в весовой категории 48 кг, г. Выборг, тренер – Илья Румянцев;
- Никита Приймаков в весовой категории 75 кг, г. Выборг, тренер – Сергей Куликов.
Поздравляем с достигнутым результатом личных тренеров и спортсменов.