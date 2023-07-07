В Гатчине задержан подозреваемый в гибели собутыльника

В результате судебно-медицинской экспертизы было установлено, что смерть наступила от множественных переломов, в том числе перелома основания черепа, и иных травм, не совместимых с жизнью.

Было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

Уже на следующий день, 3 июля, в одной из квартир дома 21 по улице Соборной в Гатчине по подозрению в совершении данного преступления полицейские задержали 41-летнего уроженца одного из государств ближнего зарубежья, жителя Гатчины.

Сотрудники полиции подозревают задержанного в том, что в ходе конфликта, возникшего в результате совместного распития спиртных напитков, он избил собутыльника и бросил его умирать в квартире. Подозреваемый доставлен в отдел полиции для проведения процессуальных действий.

Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.