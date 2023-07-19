Новое офтальмологическое оборудование - в Гатчинской больнице

Оптический когерентный томограф - универсальный бесконтактный оптический аппарат, позволяющий проводить обследование сетчатки и переднего отрезка глаза. Исследование бесконтактное и безболезненное. Во время процедуры пациент смотрит в фиксирующую световую метку, а специальное устройство сканирует глаз, создавая поперечные срезы тканей. Эти срезы затем объединяются, чтобы создать трехмерное изображение, которое врач может анализировать.

Совместно с врачом-офтальмологом стационара Тахмазом Керимовым представители фирмы-производителя медицинского оборудования и компании-дистрибьютора ввели аппарат в эксплуатацию и обучили работе на нем, проверив работоспособность и возможности техники.

Оптический томограф стоимостью более 7 млн руб. был приобретен комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена. Прибор позволяет врачам исследовать и определять состояние сетчатки, выявлять различные патологии и изменения, отслеживать прогрессию заболеваний, обнаруживать даже небольшие изменения в структуре сетчатки, принимать более точные и своевременные решения по лечению и оценивать его эффективность. ОКТ используется в диагностике и наблюдении при таких заболеваниях как: возрастная макулярная дегенерация (ВМД), диабетическая ретинопатия и диабетический макулярный отек, тромбоз центральной вены сетчатки и множество других. Также ОКТ используется в оценке состояния зрительного нерва и наблюдении за пациентами с глаукомой. Скан высокого разрешения с 20-кратным увеличением обеспечивает максимально подробную визуализацию и обращает внимание на критические патологические элементы.

По результатам диагностики назначается лечение - медикаментозное (интравитреальное введение лекарственного средства препаратов, то есть непосредственно в стекловидное тело глаза) или хирургическое.

Операции на сетчатке выполняются в офтальмологическом отделении Ленинградской областной клинической больницы. Но теперь в Гатчине есть больше возможностей для оказания помощи пациентам с патологиями сетчатки, их маршрутизации и своевременного назначения anti-VEGF терапии в виде интравитреальных инъекций.

Напомним, что по итогам 2022 года офтальмологическое отделение стало лидером среди оперирующих отделений Гатчинской больницы: здесь было выполнено 1743 операции.

Пресс-служба Гатчинской КМБ