Любящее сердце Спиридона Тримифунтского

В этот день литургию в Покровской церкви возглавил благочинный Гатчинского района протоиерей Владимир Вафин. Ему сослужил настоятель церкви иерей Сергий Морозов. После литургии отец Владимир освятил икону Спиридона Тримифунтского. О жизни святителя Спиридона, об истории этой необычной иконы рассказал священник Сергий Морозов.

Святитель Спиридон Тримифунтский, как и святитель Николай, архиепископ Мирликийский – один из самых чтимых в мире святых. Известно, что святой Спиридон родился в конце III века на острове Кипр. В обычной, «земной» жизни он был пастухом. Но особенным достоинством этого человека стали духовный труд и молитва. Святой пользовался всеобщим уважением за свой добродетельный нрав - двери его дома всегда были открыты для путников, голодных и бедных. За его великое смирение Бог наделил Спиридона даром исцелять людей и видеть их сокровенные мысли и желания.

В IV веке Спиридон стал настоящим пастырем, возглавив христианскую общину селения Тримифунт на Кипре. Став епископом, он оставался таким же простым тружеником, как и прежде. Он продолжал помогать людям молитвой, советом и врачеванием, исцеляя многие душевные и телесные болезни...

Икона Спиридона Тримифунтского «Первый кирпичик на всякое благое дело», написанная для Покровской церкви - действительно необычная. Её написала замечательный художник-иконописец Анна Байбакова. Этот образ святителя получился необычайно трогательным, тёплым, живым и, в то же время, многослойным по смыслу.

Святой изображён с двумя белоснежными овечками — как напоминание о пастушеском и пастырском труде Спиридона. Его поза — поза смиренного, по-детски «маленького» человека – своими очертаниями подобна человеческому сердцу – напоминание о бесконечной доброте и кротости святителя, о его полном любви сердце.

- В акафисте Спиридону Тримифунтскому написано: «Ты – святой, потому что в тебе поселись Отец, Сын и Святой дух», - говорит отец Сергий. - Мысль о том, что святой – это не тот, кто делает праведные дела и не грешит, а тот, в ком есть Бог, очень важна. Мы не можем делать добрые дела, если в нас нет Бога... Разглядывая эту икону, я увидел в очертаниях фигуры святого камень. Как мы помним, камнем, положенным в основу Церкви, Христос называл апостола Петра. Но произойти это могло только тогда, когда каменное сердце Петра, как известно, трижды отрекшегося от Бога, стало сердцем любви, любящим сердцем. И когда Пётр наконец понял это, он заплакал...

Как рассказал отец Сергий Морозов, этого святого очень часто изображают на иконах с кирпичиком. Это напоминание о самом известном чуде, которое он совершил на Никейском соборе в 325 году. Собравшиеся на соборе богословы и пастыри пытались дать ответ на очень важный вопрос – является ли Иисус Богом. Попросив слова, епископ Спиридон поразил всех своей убедительностью, показав на опыте своей жизни триединство Бога.

В конце своего выступления святитель взял в руки простой кирпич и стал сжимать его в ладонях. На глазах всех обожжённый в печи твердый камень размягчился. Через мгновение из него взметнулось пламя и потекла вода. Еще спустя секунду в руках Спиридона лежал комок сырой гончарной глины. Святой произнёс: «Смотрите, вроде бы и три стихии – глина, вода и огонь. А кирпич все-таки один! Так и в Пресвятой Троице – три Личности, а Божество едино!».

- Этот кирпичик на нашей иконе мы связываем с ещё одним фактом из жизни святителя Спиридона, который помогал людям необычным образом, - говорит отец Сергий. - У Спиридона был сарай, в котором он хранил всю провизию. Часть этой провизии он раздавал нищим. Со второй ее частью он распоряжался иначе. Он разрешал любому человеку взять всё, что ему нужно, но с условием: когда он закроет свою нужду, он вернется в этот сарай и положит взятое обратно. И то, что вернулось, может быть передано тому, кто будет в этом нуждаться потом...

Как говорит отец Сергий, эта икона Спиридона Тримифунтского чудесным образом стала «первым кирпичиком» для начала строительства нового храма Покрова Пресвятой Богородицы в Прибытково. Так что не случайно этот образ святителя получил своё необычное название - «Первый кирпичик на всякое благое дело».

По словам настоятеля Покровской церкви, место для строительства нового храма уже определено: возводиться он будет рядом со старой церковью — там, где проходит условная граница между современным посёлком Прибытково и исторической деревней Покровка. К строительству новой церкви планируется приступить уже этим летом. По словам отца Сергия, в здании старой церкви будет обустроен дом причта.

Каждый из нас может внести свой «кирпичик» в благое дело строительства новой церкви. И совсем необязательно, чтобы это был настоящий кирпич: так, например, в храме можно приобрести чудесный «кирпичик» Спиридона Тримифунтского - копию этой замечательной иконы.

Адрес церкви Покрова Пресвятой Богородицы: Ленинградская область, Гатчинский район, пос. Прибытково, ул. Центральная, дом 1.

Юлия Лысанюк