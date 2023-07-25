Турслет медиков в Гатчинском районе
В Гатчинском районе 21-23 июля состоялся VIII спортивно-туристский слет работников здравоохранения Ленобласти «Мы все - команда 47». Были разыграны кубки председателя комитета по здравоохранению Ленинградской области, Врачебной палаты Ленинградской области и региональной общественной организации Ленинградской области Профессиональной ассоциации специалистов сестринского дела.
Традиционный слет медицинских работников второй год подряд проходил на берегу реки Оредеж, на базе Дружносельского лесничества (Комсомольская поляна). Гатчинский район принимал областное мероприятие, так как дважды выигрывали гатчинцы, а по условиям соревнований победители принимают слет на своей территории. В этом году встреча медиков была посвящена Году педагога и наставника и проходила под девизом «Мы благодарны Вам – учитель, за путь в лечебном ремесле».
Председатель комитета здравоохранения Ленобласти Александр Жарков в день открытия слета пожелал всем успеть отдохнуть и получить максимум удовольствия от насыщенных выходных вместе с проверенной командой коллег и друзей.
- Все мы помним, как это важно - полноценно отдыхать. Пусть эти три дня будут веселыми, задорными, классными! Всем удачи! Вперед! - пожелал Александр Жаров.
В слете приняли участие 22 команды из разных медицинских учреждений Ленинградской области. В программе спортивных состязаний - соревнования по волейболу, сплав на байдарках, прохождение туристической полосы препятствий, перетягивание каната, стрельба из пневматического оружия. Оценивались не только спортивные достижения, но и художественная составляющая творческих конкурсов: приветствие команды, лучшее исполнение медицинской песни. Было много юмора, шуток и сценок.
Каждая команда смогла отличиться и заработать победные очки в разных состязаниях. Медицинские работники Гатчинской КМБ завоевали второе место в соревнованиях по водному мячу и третьи места в трех дисциплинах - канат, байдарка, туристическая полоса. По итогам VIII областного спортивно-туристского слета медицинских работников Ленинградской области команда «Гамбит» Гатчинской КМБ заняла 5 место.
Первое место в командном зачете у команды «Комета» Кировской КМБ. А это значит, что в следующем году именно Кировский район станет местом проведения очередного летнего туристического слета ленинградских медиков.
Передавая эстафету проведения слета, команда «Гамбит-Гатчина» от всей души поблагодарила участников за позитивный настрой.
- Мы очень гордимся тем, что дважды - в 2022 и 2023 году - стали организаторами столь массового мероприятия и увеличили тем самым число участников до 22 команд.
Гордимся высокой культурой, добротой отзывчивостью и профессионализмом представителей администрации Гатчинского района, оргкомитета - от комитета здравоохранения Ленобласти и Врачебной палаты на всех этапах проведения слета. Рады отметить очевидный рост спортивной подготовки всех команд и творческого контента. Очень приятно передать эстафету друзьям из Кировского района! Ждем с нетерпением следующего летнего сезона!