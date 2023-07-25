Турслет медиков в Гатчинском районе

Традиционный слет медицинских работников второй год подряд проходил на берегу реки Оредеж, на базе Дружносельского лесничества (Комсомольская поляна). Гатчинский район принимал областное мероприятие, так как дважды выигрывали гатчинцы, а по условиям соревнований победители принимают слет на своей территории. В этом году встреча медиков была посвящена Году педагога и наставника и проходила под девизом «Мы благодарны Вам – учитель, за путь в лечебном ремесле».

Председатель комитета здравоохранения Ленобласти Александр Жарков в день открытия слета пожелал всем успеть отдохнуть и получить максимум удовольствия от насыщенных выходных вместе с проверенной командой коллег и друзей.

- Все мы помним, как это важно - полноценно отдыхать. Пусть эти три дня будут веселыми, задорными, классными! Всем удачи! Вперед! - пожелал Александр Жаров.

В слете приняли участие 22 команды из разных медицинских учреждений Ленинградской области. В программе спортивных состязаний - соревнования по волейболу, сплав на байдарках, прохождение туристической полосы препятствий, перетягивание каната, стрельба из пневматического оружия. Оценивались не только спортивные достижения, но и художественная составляющая творческих конкурсов: приветствие команды, лучшее исполнение медицинской песни. Было много юмора, шуток и сценок.

Каждая команда смогла отличиться и заработать победные очки в разных состязаниях. Медицинские работники Гатчинской КМБ завоевали второе место в соревнованиях по водному мячу и третьи места в трех дисциплинах - канат, байдарка, туристическая полоса. По итогам VIII областного спортивно-туристского слета медицинских работников Ленинградской области команда «Гамбит» Гатчинской КМБ заняла 5 место.

Первое место в командном зачете у команды «Комета» Кировской КМБ. А это значит, что в следующем году именно Кировский район станет местом проведения очередного летнего туристического слета ленинградских медиков.

Передавая эстафету проведения слета, команда «Гамбит-Гатчина» от всей души поблагодарила участников за позитивный настрой.

- Мы очень гордимся тем, что дважды - в 2022 и 2023 году - стали организаторами столь массового мероприятия и увеличили тем самым число участников до 22 команд.

Гордимся высокой культурой, добротой отзывчивостью и профессионализмом представителей администрации Гатчинского района, оргкомитета - от комитета здравоохранения Ленобласти и Врачебной палаты на всех этапах проведения слета. Рады отметить очевидный рост спортивной подготовки всех команд и творческого контента. Очень приятно передать эстафету друзьям из Кировского района! Ждем с нетерпением следующего летнего сезона!