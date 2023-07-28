Успех ученика – награда для учителя

В чем секрет успешного воспитания, по мнению педагога, как изменились дети в XXI веке, и точно ли современная система образования хуже советской?

Рассказывая о своем профессиональном пути, Олеся Валерьевна призналась: склонность к педагогической работе проявилась у нее еще в детстве:

- Конечно, я всегда любила математику. В 7-м классе у меня была книжка «Математическая смекалка», и мне очень хотелось вести у младших ребят математический кружок. Спасибо преподавателям нашей Сиверской гимназии – они меня поддержали, и вот я, семиклассница, вела занятия с пятиклассниками. Это были обычные – не математические классы, я приходила к ним по субботам, и мы решали математические задачки. Ребятам нравилось.

Потом к моменту окончания школы у меня стоял выбор: «ЛЭТИ» или СПбГУ. В Санкт-Петербургский университет я проходила благодаря олимпиадам, а в «ЛЭТИ» – по рейтинговым работам, которые мы выполняли в рамках договора Сиверской гимназии и вуза. И я выбрала факультет прикладной математики – процессов управления Санкт-Петербургского государственного университета. Никто не верил, что такое возможно: поступить без экзаменов. И тем не менее… (Много позже, уже работая в школе, я прошла две переподготовки в ЛГУ: по специальности «учитель информатики» и по направлению «управление образованием».)

…А в конце пятого курса на вечере встречи выпускников мой классный руководитель, учитель математики Надежда Александровна Мешкова предложила мне вернуться в школу после защиты диплома: «Мы тебе дадим маткласс…». Дали неделю на раздумья, и я неделю не спала от волнения, потому что поняла: я очень хочу в школу.

Так я вернулась в свою гимназию, в тот же самый кабинет математики, в котором училась с 5 по 11 класс. Фактически, к работе я приступила еще до окончания университета: познакомилась с ребятами, провела с ними собеседование и первое родительское собрание. Потом защи-тила диплом и вышла на работу. Это был 2004 год. Через год я ушла в декрет, еще через год вернулась – в свой класс, и выпустила их в 11-м. Сейчас у этих ребят уже свои дети…

- Вы не пожалели о выборе профессии? Вас не испугала школьная нагрузка, небольшая зарплата?

- Может быть, это и не совсем правильно, но зарплата меня особенно не интересовала. Когда я пришла в школу, мой оклад был 1332 рубля. Меня честно предупредили: это – потолок. Перспектив не сулили. Но мне было неважно. Однако уходить из школы я все-таки пробовала. Я отработала в Сиверской гимназии несколько лет, и в 2011 году у меня было три выпускных класса: два одиннадцатых и девятый. Тогда я решила, что это лучший вариант: уйти из школы, никого не бросая.

- Почему?

- Я поняла, что очень люблю своих выпускников, и у меня просто не хватит сил вернуться на следующий учебный год в тот же самый кабинет, где этих ребят уже не будет… Да, я слишком привязываюсь к детям, а дети оканчивают школу – и уходят. И мне обидно и грустно до слез.

Тогда я второй раз ушла в декрет – и уволилась. Но моя дочка Варя как раз пошла в первый класс – в Гатчинскую гимназию им. Ушинского, и когда я с коляской водила ее в школу, поняла: без школы не могу. Меня туда тянет! И больше я себя нигде не вижу. Директор гимназии Александр Николаевич Сергеев пригласил меня на работу, и я, конечно, согласилась.

- Как вы оказались в лицее № 3?

- В школьные времена Гатчинский лицей № 3 казался мне «звездой пленительного счастья»: там всегда учились самые способные дети, они были очень сильными соперниками на олимпиадах, я даже немного его побаивалась. И когда на одном из совещаний методического объединения математиков завуч лицея № 3 Елена Алексеевна Барашко позвала меня на работу, это было предложением, от которого невозможно отказаться. В гимназии им. Ушинского было все хорошо, но там нет математических классов. А мне так не хватало детей-математиков, потому что я очень люблю свой предмет.

Пришлось выбирать. Я решила, что, если моя дочь на общих основаниях поступит в лицей после начальной школы, мы придем. Варя поступила. Я взяла сначала один пятый маткласс, потом другой. Сейчас мой первый лицейский класс уже выпускной.

- Детям не тяжело, когда мама работает в той же школе?

- Тут есть свои плюсы и минусы. Но если у ребенка те же жизненные установки, ничего сложного нет. Все почему-то думают, что я ругаю детей за плохие оценки…

- А это не так?

- Нет, конечно. Варя в этом году окончила школу с золотой медалью, но, когда училась, могла поплакать из-за двойки – не потому, что мама будет ругать, а потому что придется еще больше трудиться. И, не понаслышке зная, что такое профессия педагога, она однозначно для себя решила стать учителем математики и подала документы в Университет им. Герцена. Честно признаюсь, я не советовала, но и не отговаривала.

Мой сын Вадик перешел в шестой класс, и все пять лет учился на «отлично» без какого-либо нажима.

- Вы так же учились – без родительского прессинга?

- Меня воспитывали так: не должно быть ни одной свободной минуты. Мне не полагалось сидеть на диване и бездельничать. Однако если бы не было такой установки, наверное, не было бы и Университета. Во время последнего – заочного – тура университетской олимпиады я за-болела, у меня поднялась температура. Мама сказала: «Садись и решай. Это тебе надо». Пришлось пересилить себя, и, в итоге, я поступила в Университет.

- Почему вы не пошли в педагогический?

- У меня и мысли не было становиться учителем. Я хотела быть стюардессой. В одиннадцатом классе я съездила в колледж гражданской авиации на день открытых дверей и влюбилась в эту обстановку: как там красиво, все ходят в форме, и я решила, что пойду туда – на стюардессу. Но мама пресекла эти мечты на корню: «Ты для этого в матклассе училась?» Я была убита горем, но потом ни разу не пожалела о несбывшейся летной карьере. А мама, конечно, не предполагала, что я стану учителем. Когда я уже работала в лицее, она мне сказала: «Может, все-таки надо было в стюардессы?..»

- В физико-математическом лицее сложнее преподавать, чем в других школах?

- Несмотря на то, что я в лицее № 3 не училась, он для меня стал родным. Очень радуют результаты, которые из года в год демонстрируют наши дети. Я горжусь тем, что в лицее работают сильные педагоги. Хочется этот авторитет сохранить и продолжить традиции. Я оказалась в нужный момент в нужном месте. Радует, что здесь есть люди, которые передают мне свой опыт. Все мои идеи и начинания поддерживает администрация лицея, директор Евгений Эдуардович Линчевский. Это очень важно.

- Вы много занимаетесь внеурочной деятельностью. Зачем вам дополнительная нагрузка?

- Сейчас столько всего интересного для развития способностей детей, хочется во всем участвовать, узнавать новое. Когда мой сын пошел в первый класс, я поняла, что дома он математикой заниматься не будет – нужен коллектив, дух соперничества. А в Петербурге многие дети занимаются в математических кружках с первого класса. Я прошла курсы, начала сотрудничество с петербургскими кружками, но приходилось часто выезжать туда по воскресеньям, на олимпиады, а воскресенье – это единственный выходной, когда я могу …проверить тетради. Так что с петербургскими кружками пришлось расстаться, и теперь мы занимаемся на базе лицея от центра «Успех» (ИМЦ в Новом Свете), наши ученики готовятся к олимпиадам. Мы ежегодно побеждаем в математических боях в «Интеллекте», в этом году съездили с ребятами в Казань на математический турнир «Лига открытий», впервые в лицее проводили сборную тренировку команд района. Летняя математическая школа пользуется в лицее у ребят большим успехом.

- Вы еще координатор клуба «Большой перемены», открытого в лицее в минувшем учебном году. Почему такое название – «Ирбис»?

- Изначально мы хотели выбрать что-то связанное с «котом ученым» –символом лицея, провели голосования среди участников клуба. Ребята предложили дикого кота из Красной книги – ирбиса и придумали, как расшифровать аббревиатуру: ИРБИС – «исследуй, развивайся, борись, изобретай, самореализуйся». Деятельность клуба «Большой пе-ремены» очень хорошо влияет на ребят; в рамках работы клубов детям предлагают программу «Больше, чем путешествие», и в этом году 48 наших учеников на майских праздниках съездили в Волгоград – как раз в год 80-летия Сталинградской битвы.

19 мая наши лицеисты ездили в Выборг на первый региональный слет клубов «Большой перемены», привезли оттуда четыре призовых места в разных номинациях. Число участников «Большой перемены» в лицее растет, в этом году в конкурсе участвуют уже 13 человек. Стар-шеклассники для этого теперь обязательно должны вести волонтерскую деятельность, а мы как раз в сентябре зарегистрировали лицей на портале «Добро.ру». Мы заводим детям волонтерские книжки, это может пригодиться и для поступления в вуз.

- В свое время на областном этапе конкурса «Классный, самый классный» вы победили в номинации «Народное признание». Ваши методические разработки дистанционного урока были признаны лучшими в регионе. Самый главный стимул в вашей работе?

- Моральное удовлетворение от успехов детей. До слез, когда ты всю душу вложил в ребенка и видишь результат. Собственно, все это – ради эмоций, а не ради наград, званий и премий.

- За 19 лет, что вы работаете в школе, дети изменились?

- Меняются не дети – меняется пространство вокруг. Наша задача – оградить детей от пагубного влияния Сети. В разговоре с ребятами часто выясняется, что родители мало с ними общаются, дети живут в своем виртуальном мире, где может произойти все, что угодно.

- Бытует мнение, что и дети раньше были способнее, и советская система образования – лучше…

- Дети не стали глупее. Я бы сказала, они стали ленивее, и родителям важно не пропустить момент, когда надо развивать таланты ребенка. Что касается образования, требования стали гораздо выше. Ученикам 90-х даже не снились задания, которые ребята решают сейчас. Дис-циплина «математическая статистика и теория вероятностей» у меня началась в университете – сейчас это вводится обязательным предметом с 7-го класса.

То, что математика в школе разделена на базовую и профильную, очень правильно. Математика в полном объеме нужна – и доступна – не всем. В этом году на ЕГЭ была очень сложная работа по «профилю». Некоторые задания в принципе невозможно решить за отведенное время, да еще в стрессовой ситуации. Но если бы нашим детям дали дня три на размышления, они бы их решили.

- Олеся Валерьевна, с точки зрения опытного педагога, мы в правильном направлении движемся? «Чему нас учит семья и школа»?

- Сегодня для детей очень многое делается. Идеи правильные, и вектор правильный. Но для успешного воспитательно-образовательного процесса необходим треугольник: родитель – учитель – ученик. Если хоть одно звено выпадает, успеха не ждите. У нас одна цель, и мы всегда должны друг друга поддерживать.

Беседовала Екатерина Дзюба