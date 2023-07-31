Алина Рыкова из Гатчины стала победителем проекта «Экософия» и вошла в число ЭкоЛидеров

Проект «Экософия» создает условия для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни, – это его основная цель. При этом, можно отметить и еще один значимый результат деятельности проекта: в каждом городе, где побывала «Экософия», образуется сообщество экологично мыслящих людей, готовых продвигать экоповестку и вовлекать горожан в решение актуальных экологических задач.

Церемонию награждения победителей проекта «Экософия» открыл генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров. Он напомнил, что проект «Экософия», стартовал чуть больше года назад. Все началось с предложения победительницы конкурса «Моя страна – моя Россия» Светланы Юшковой о создании на платформе отдельного экологического проекта. Тема экологии на тот момент уже была широко представлена в конкурсах платформы «Россия – страна возможностей» в рамках отдельных направлений, акций и проектов участников.

«Сейчас мы видим, что решение о запуске конкурса было верным, своевременным, а главное, нужным для самих людей. Многие россияне, увлеченные экологией, мечтали встретиться со своими единомышленниками, обменяться идеями и это стало возможным благодаря проекту «Экософия». Мы получили почти 80 тысяч заявок на участие в конкурсе из России, в том числе из новых регионов, а также из стран СНГ. Сам гранд-финал показал востребованность проекта и заинтересованность государства и бизнеса в специалистах, формирующих экологическую повестку: здесь прошел единый день собеседований для соискателей и работодателей в сфере устойчивого развития – «Экокадроворот», где мы собрали 30 вакансий от 11 работодателей разного уровня. Партнеры «Экокадроворота» провели 92 собеседования для участников гранд-финала и отобрали для прохождения дальнейших этапов 23 кандидата. В рамках гранд-финала проекта «Экософия» состоялась первая в России масштабная Экобиржа деловых контактов «Экософия объединяет», задачей которой стало создание площадки для выстраивания новых взаимовыгодных связей между предпринимателями в области устойчивого развития. В рамках Экобиржи были заключены соглашения на сумму 76 млн рублей. Проект «Экософия» выходит и на международный уровень. На полях гранд-финала прошла экспертная сессия Международного форума устойчивого развития «СО.ЗНАНИЕ» «ШОС и БРИКС – страны-единомышленники. Работаем вместе». Это еще раз показывает, что для сотрудничества в сфере устойчивого развития нет границ. Поздравляю всех с окончанием первого сезона проекта «Экософия». Мы показали и доказали, что экологическая культура России – в надежный руках!» – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров.

От Ленинградской области в число победителей проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и ЭкоЛидеров вошла Алина Рыкова – организатор акций «Редкая Фракция», «Сдавай-ка: ручки и обложки», создатель благотворительного забега «Зеленый город» (номинация «Экомероприятия»).

Алина Рыкова активно проводит экологические акции и участвует в них. Она занимается сбором вторсырья в своем регионе: за ее плечами более 40 акций, которые посетило более 500 человек.

«Участие в проекте «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» прежде всего дает мне возможность получать новые знания, знакомиться с новыми самыми классными экологичными людьми нашей страны. Проект «Экософия» позволит каждому повысить уровень своей экологической грамотности», – рассказала Алина Рыкова.

В рамках гранд-финала члены Экосборной России посетили ряд крупных промышленных предприятий Нижегородской области, которые реализуют экологические проекты, в том числе, для минимизации ущерба окружающей среде от собственных производств. Финалисты смогли не только посмотреть на предприятия изнутри, но и узнать, какие экологические идеи востребованы в промышленности, наладить контакты и предложить свои проекты для сотрудничества.

Финальное мероприятие проекта «Экософия» в Нижнем Новгороде объединило 116 членов первой Экосборной России из 36 регионов страны. На протяжении нескольких дней финалисты проекта участвовали в оценочных мероприятиях и деловых программах, знакомились с актуальными экологическими практиками предприятий Нижегородской области, общались с потенциальными работодателями и обменивались опытом друг с другом.

«Среди наших участников есть представители практически всех субъектов страны, а также представители стран СНГ и дальнего зарубежья. У нас 15 номинаций, и до финала дошли представители каждой. Среди участников больше всего экопросветителей, то есть педагогов. Чуть меньше – организаторов мероприятий. На третьем месте по количеству участников – эковолонтеры и волонтеры из других областей добровольческой помощи. У нас есть и учителя, и медики, много социальных предпринимателей, занимающихся экологизацией своих предприятий. Экологичность сегодня очень важна, поскольку она не только про отходы, она – про общение. В нашем быстро меняющемся мире экология и любовь к самому себе выходят на первый план. «Экософия» — это про образ жизни. Мы уже видим изменения в наших участниках: это совсем другие эмоции, другие отношения внутри команд и в целом внутри нашей Экосборной. Многие из них на вопрос «Зачем ты это делаешь?» отвечают – «Я так живу». Для нас «Экософия» – это новая философия жизни», – рассказала руководитель проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Вита Саар.

В организации мероприятий гранд-финала проекта «Экософия» активное участие принимали финалисты и члены первой Экосборной России. В преддверии открытия номинанты в категории «Экопроизводство» организовали биржу деловых контактов «Экософия объединяет», где участники и заинтересованные стороны заключили соглашения о сотрудничестве.

Для финалистов и полуфиналистов проекта «Экософия» был проведен масштабный «Экокадроворот» – единый день для соискателей и работодателей в сфере устойчивого развития, который проходил в два этапа и объединил более ста соискателей. Первая часть была посвящена собеседованиям: участники – финалисты и полуфиналисты проекта «Экософия» – проходили интервью с представителями компаний Нижегородской области. Вторая часть мероприятия состоялась в формате итоговой экспертной мастерской на тему «Кого ищет рынок устойчивого развития. Портрет идеального кандидата» с участием Национального альянса по вопросам устойчивого развития. «Экокадроворот» оказался полезным как для соискателей, так и для работодателей. Представители компаний получили контакты потенциальных сотрудников, а те, в свою очередь, смогли презентовать себя и войти в кадровый резерв.

В тот же день прошла защита партнерских и региональных кейсов – одна из ключевых активностей гранд-финала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Всего было представлено десять кейсов. Участники использовали самые разнообразные форматы подачи – от настоящего спектакля до презентации, оформленной в стиле комикса. По итогам решения кейсов партнеры проекта «Экософия», предоставившие свои кейсы для решения финалистами, вручили подарки самым сильным командам.

Деловая программа гранд-финала проекта «Экософия» состояла из нескольких сессий и объединила ведущих профильных экспертов. Первая часть деловой программы – «От устоев и традиций к устойчивому будущему» – была посвящена актуальным вопросам экологии в экономике замкнутого цикла, бизнесе и хозяйстве. Также обсуждалась роль экокультуры в международной повестке и роль общественных объединений в развитии экологической культуры и реализации экономики замкнутого цикла. Отдельное внимание было уделено актуальным вопросам экологической культуры и туризма на особо охраняемые природные территории, которые были затронуты во второй части деловой программы – «Экологическая культура и туризм на заповедных территориях. Опыт. Задачи. Пути решения. Итоги и выводы экспертов».

В преддверии участия первой Экосборной России во Всемирном Фестивале молодежи – 2024 для финалистов проекта была организована отдельная проектная сессия, на которой Участники предложили идеи Экомероприятий на аудиторию от 500 до 3 000 человек и в соответствии с аспектами устойчивого развития. Встреча прошла в формате мозгового штурма, на котором участники предложили почти два десятка идей.

В заключительный день гранд-финала в парке культуры и отдыха «Швейцария» на берегу Оки состоялось открытое городское «Экософия в Нижнем Новгороде», которое объединило горожан и финалистов проекта. Участники финала представили нижегородцам и гостям города интерактивные площадки и полезный лекторий в рамках просветительской программы «Уроки Экософии», экомастер-классы, фотовыставки, экологические акции и экспертные сессии, посвященные теме экокультуры и ответственного потребления. Также на площадке была организована ярмарка экологических товаров и услуг. Экоисты продемонстрировали свои инициативы по вовлечению населения в экокультуру, поделились полезными экопривычками и обсудили актуальные вопросы экологии и ответственного потребления. Отдельное увлекательное пространство было организовано для младших гостей городского события – дети смогли познакомиться с экологической культурой в простом и увлекательном формате игры.

В этот же день в парке «Швейцария» состоялось финальное оценочное мероприятие – питчинг-сессии, на которых финалисты представили свои проекты в 15 номинациях. Всего в дни гранд-финала прошло два заключительных оценочных мероприятия, по результатам которых члены жюри оценивали участников и выбирали победителей.

Основная цель проекта – создание условий для самореализации людей, ведущих экологичный образ жизни, увлеченных разумным потреблением, готовых стать лидерами общественного мнения в области экологической культуры, а также для специалистов в области экологии и устойчивого развития. «Экософия» появилась как ответ на глобальный запрос о необходимости изменения потребительской модели поведения.

В рамках мероприятий гранд-финала проекта «Экософия» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в Нижнем Новгороде проходила выставка художника из Узбекистана Виктора Апухтина «Арт-молитва: Следы на ткани Планеты». Новый художественный проект автора затрагивает глубинные ценности – что есть экология человеческой Души в контакте с природой и ее преобразованием? Выставка, исполненная на полотнах тканей, в прямом смысле пропитала эти материалы гармонией, красотой эстетических форм и любовью к природе.