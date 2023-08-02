Вместе мы — сила!

Напомним, волонтёрское движение «ZOV Федотовой. Помощь участникам СВО» организовано осенью 2022 года. Тогда в деревне Малое Верево открылся первый швейный клуб и началось плетение маскировочных сетей. Сейчас под эгидой движения действуют 18 центров по плетению маскировочных сетей — не только в Гатчине и Гатчинском районе, но и в других районах Ленинградской области, и в Санкт-Петербурге.

Волонтёры также шьют тактические носилки, маскировочные халаты и костюмы, изготавливают печки-буржуйки, сапёрные «кошки», окопные свечи и многое другое. Всем миром собирается гуманитарная помощь для фронтовых территорий, включая лекарства, квадрокоптеры, тепловизоры, средства личной гигиены, одежду.

Особо востребованы на фронте маскировочные сети, которыми укрывают блиндажи и военную технику. Гатчинские волонтёры разработали собственную технологию плетения таких сетей, которые отличаются особой прочностью. За минувшие месяцы сплетено и отправлено на фронт более 170 (!) маскировочных сетей.

В Гатчине открыты два волонтёрских центра, в которых женщины в свободное время трудятся над производством сетей. Как говорят волонтёры, с фронта идут постоянные заказы на них, но, к сожалению, в летний сезон не хватает рук для плетения.

На помощь «ZOV Федотовой» пришла молодежь - бойцы трудовых бригад Гатчинского Дворца молодёжи и подростки из центра «Дарина». Ребята приходят в волонтерские центры чуть ли не каждый день. Они упаковывают сети, нарезают ленты, изготавливают валики для госпиталя, готовят нарезку для маскировочных костюмов.

Как показало время, в госпиталях, где лечатся раненые бойцы, очень нужны специальные валики. Идею изготовления таких валиков подсказала руководитель семейного совета Дружногорского городского поселения Татьяна Викторовна Иванова. Семейный совет предоставил и материал для их изготовления. Кройкой, нарезкой и шитьём валиков занимаются швеи из Веревского волонтёрского центра.

Ответственную работу по набивке валиков поручили нашим подросткам. Это не так-то просто, учитывая, что это делают дети. Сначала надо измельчить поролоновую набивку, затем плотно заполнить ею чехол-валик и, в конце, зашить отверстие в валике. Валики, сделанные детскими руками, уже получили положительный отзыв из госпиталя.

Волонтёрское движение «ZOV Федотовой» приглашает всех неравнодушных и просто хороших людей в волонтёрские центры в Гатчине и Гатчинском районе.

Для выполнения военных заказов нужны добровольцы для изготовления сетей. Предварительно пройдя небольшой мастер-класс по плетению, можно приходить в выбранный вами центр в любое удобное для вас время.

• Волонтерский центр в Гатчине. Адрес: проспект 25 Октября, д. 16б. Тел.: 8(921) 572-25-42.

• Волонтерский центр при Покровском соборе в Гатчине. Адрес: ул. Красная, д. 1б. Духовно-просветительский центр, вход со двора. Тел.: 8(931) 003-71-35.

• Волонтерский центр в деревне Малое Верево. Адрес: ул. Кутышева, д. 1а, тел. 8(911) 118-09-38.

Не оставайтесь, пожалуйста, в стороне, ведь своим трудом вы можете спасти чью-то жизнь!

Юлия Лысанюк