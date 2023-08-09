Чего лишаются граждане, получающие зарплату «в конверте»

Фактически же эта налоговая экономия реализуется исключительно за счет работника. Эксперт НИФИ Минфина РФ Соловиченко рассказала об основных минусах таких выплат для сотрудника:

1. Деньги «в конверте» могут быть не выданы вовсе или выплачиваться с опозданием, поскольку обязательство о выплате нигде не закреплено документально. Кроме того, суммы выданных наличных не участвуют в расчете среднемесячного/среднедневного заработка, а значит, отпускные, больничные, выплаты при увольнении /сокращении штата, оплата переработок, дополнительных оплачиваемых выходных, пособия по уходу за ребенком и другие трудовые гарантии будут в минимальном размере, а в отсутствие официальной заработной платы – их не будет вовсе.

2. Если работодатель нарушит обещания по размеру согласованной зарплаты, принудить выплатить полагающиеся суммы, как и доказать виновность работодателя, крайне сложно (в том числе в суде).

3. Невозможно подтвердить свой реальный доход: не секрет, что официальная зарплата позволяет получить более низкую ставку при кредитовании.

4. С денег в конверте не платится НДФЛ, и особенно это отражается на ипотечниках: имущественные налоговые вычеты по ипотеке ощутимы и могут быть направлены на досрочное погашение долга. Как минимум обидно терять такую возможность постепенно сокращать срок кредитования и переплату по нему. Также невозможно будет получить вычеты за обучение, лечение, фитнес и др.

5. Социальный фонд России не получает от работодателя перечислений во внебюджетные фонды (в ПФР в том числе), а из этих отчислений формируется размер будущей пенсии (стаж, пенсионный коэффициент). В случае травмы или профессионального заболевания работник лишается не только пособия по нетрудоспособности (больничного), но и положенной страховой выплаты, а также возмещения расходов на медицинскую и социальную реабилитацию.

Выдавая зарплату в конверте, работодатель нарушает закон. А сотрудник в такой ситуации невольно становится его соучастником, поскольку с полученного дохода обязан уплатить НДФЛ (задекларировать полученные доходы). Именно поэтому за «конверты» могут наказать не только работодателя, но и работника.





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