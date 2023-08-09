Условный срок для невесты

Мадам Н. получила указания от подельника подыскать гражданку России, готовую за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с «клиентом» – гражданином Египта. Египтянину зачем-то занадобилось российское гражданство, и доброхоты вызвались ему в этом помочь.

Невеста нашлась быстро. Гражданка Н. пригласила на эту роль свою знакомую, посвятив ее в схему по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и предложив за участие в реализации этого плана денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.

Сторговались, и женщина согласилась сходить замуж – заключить брак с египтянином без цели создания семьи, то есть фиктивно. Тем самым вступив в преступный сговор со «свахой» и еще одним соучастником, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство.

Выполняя данные указания подельников, реализуя общий преступный умысел, невеста с женихом из Египта подали заявление в гатчинский загс. Разумеется, скрыв от работников загса тот факт, что брак заключается без намерения создавать семью, фиктивно.

В тот же день событие было отпраздновано: после подачи заявления невеста получила половину обещанного ей вознаграждения – 15 тысяч рублей. Спустя положенный срок их поженили, о чем сделана соответствующая запись и выдано свидетельство о заключении брака. После регистрации, прямо у загса, новобрачная получила от подельников оставшуюся часть платы – еще 15 тысяч рублей.

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В результате преступной деятельности этой группы с момента регистрации фиктивного брака в нарушение законодательства были созданы условия для получения гражданином Египта разрешения на временное проживание в Российской Федерации. То есть условия для незаконного пребывания иностранца на территории России.

Спустя некоторое время, благодаря работе правоохранительных органов обман раскрылся. В мае 2022 года Гатчинским городским судом брак, заключенный между продажной невестой и египтянином, был признан недействительным. Суд установил, что брак был заключен фиктивно, без цели создания семьи.

В октябре 2022 года ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было аннулировано ранее выданное гражданину Египта разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Поскольку брак, заключенный иностранцем с российской гражданкой, послуживший основанием для получения этого разрешения, был признан судом недействительным.

«Бракоделы», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили организацию незаконной миграции. Действия подсудимых суд квалифицировал по части 2 статьи 322.1 УК РФ как организацию незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.

Невеста и сваха оказались на скамье подсудимых. При определении вида и размера наказания каждой суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.

В результате «невеста» по приговору Гатчинского городского суда получила год лишения свободы. «Свахе» дали полтора. Обеим наказание постановили считать условным с испытательным сроком один год.

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