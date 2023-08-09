Условный срок для невесты
Фиктивный брак с иностранцем закончился для жительницы Гатчины судимостью. Немудреная схема, придуманная аферистами, развалилась быстро, и, судя по размерам «калыма», невеста продешевила.
Мадам Н. получила указания от подельника подыскать гражданку России, готовую за денежное вознаграждение вступить в фиктивный брак с «клиентом» – гражданином Египта. Египтянину зачем-то занадобилось российское гражданство, и доброхоты вызвались ему в этом помочь.
Невеста нашлась быстро. Гражданка Н. пригласила на эту роль свою знакомую, посвятив ее в схему по организации незаконного пребывания иностранных граждан в Российской Федерации и предложив за участие в реализации этого плана денежное вознаграждение в размере 30 тысяч рублей.
Сторговались, и женщина согласилась сходить замуж – заключить брак с египтянином без цели создания семьи, то есть фиктивно. Тем самым вступив в преступный сговор со «свахой» и еще одним соучастником, уголовное дело в отношении которого было выделено в отдельное производство.
Выполняя данные указания подельников, реализуя общий преступный умысел, невеста с женихом из Египта подали заявление в гатчинский загс. Разумеется, скрыв от работников загса тот факт, что брак заключается без намерения создавать семью, фиктивно.
В тот же день событие было отпраздновано: после подачи заявления невеста получила половину обещанного ей вознаграждения – 15 тысяч рублей. Спустя положенный срок их поженили, о чем сделана соответствующая запись и выдано свидетельство о заключении брака. После регистрации, прямо у загса, новобрачная получила от подельников оставшуюся часть платы – еще 15 тысяч рублей.
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В результате преступной деятельности этой группы с момента регистрации фиктивного брака в нарушение законодательства были созданы условия для получения гражданином Египта разрешения на временное проживание в Российской Федерации. То есть условия для незаконного пребывания иностранца на территории России.
Спустя некоторое время, благодаря работе правоохранительных органов обман раскрылся. В мае 2022 года Гатчинским городским судом брак, заключенный между продажной невестой и египтянином, был признан недействительным. Суд установил, что брак был заключен фиктивно, без цели создания семьи.
В октябре 2022 года ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области было аннулировано ранее выданное гражданину Египта разрешение на временное проживание в Российской Федерации. Поскольку брак, заключенный иностранцем с российской гражданкой, послуживший основанием для получения этого разрешения, был признан судом недействительным.
«Бракоделы», действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, совершили организацию незаконной миграции. Действия подсудимых суд квалифицировал по части 2 статьи 322.1 УК РФ как организацию незаконного пребывания иностранного гражданина в Российской Федерации.
Невеста и сваха оказались на скамье подсудимых. При определении вида и размера наказания каждой суд учел характер и степень общественной опасности совершенного ими преступления, данные о личности подсудимых, смягчающие обстоятельства, отсутствие обстоятельств, отягчающих наказание, а также влияние назначенного наказания на исправление осужденных и на условия жизни их семей.
В результате «невеста» по приговору Гатчинского городского суда получила год лишения свободы. «Свахе» дали полтора. Обеим наказание постановили считать условным с испытательным сроком один год.
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