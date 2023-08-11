Ленобласть откроет 2300 новых мест в учреждениях образования

Всего в День знаний на учебу пойдут более 200 тысяч школьников и 92 тысячи дошколят.

«Пока у детей каникулы, взрослые готовятся к новому учебному году. На моем контроле — завершение ремонтов, поставки оборудования, обеспечение кадрами, готовность зданий к отопительному сезону. В 2023 году область уже построила 7 садиков и школ на 2300 мест, 1 сентября открываем для детей две новых школы в Кудрово и Мурино, 5 школ — после реновации и капремонта в Волосовском, Волховском и Киришском районах», — отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

До конца года планируется ввести в эксплуатацию ещё семь объектов образования. Среди них школа на 1175 мест в Кудрово, которая возводится по федеральной программе «Стимул»: специалисты подключают объект к электросетям и завершают благоустройство территории, чтобы ввести объект в эксплуатацию в сентябре.

Для строительства новых образовательных учреждений Правительство Ленинградской области задействует бюджетное финансирование и привлекает частных инвесторов. В 2023 году регион вышел на рекордные темпы строительства соцобъектов: одновременно в стройке на территории агломерации находятся 13 детских садов и 13 школ.