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Победитель Кубка России - Сергей Платов из Гатчины

13 августа в Москве завершился финал Кубка России по киберспорту. Его победителем стал обладатель кубка России 2022 года, серебряный призер чемпионата России 2023 года Сергей Платов из Гатчины.

Рубрики:  Спорт

Соревнования проходили в двух форматах:

- Онлайн - отборочный этап, в котором принимали участие 42 спортсмена со всей России, для определения четырех финалистов.

- LAN финал 13 августа в Москве на VK Play Арена проходил для 4 финалистов. В матче за первое место сразились Сергей Strog Платов и Алексей Higem Комиссаров. Со счетом 4:0 победу одержал Сергей, тем самым став трехкратным обладателем кубка.

 