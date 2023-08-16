Ленинградская область встретила героев СВО и их семьи со всей России

В рамках социально-патриотического проекта «Своих не бросаем», организованного РЖД и Минобороны РФ, участники специальной военной операции и члены их семей путешествуют по России. В рамках акции через Ленинградскую область с остановкой в Выборге проходит специальный рейс поезда № 936/935 «В Карелию». Путешествие по маршруту Москва – Петрозаводск – Сортавала – Горный парк Рускеала – Выборг – Псков – Москва длится пять дней.

Начиная с 15 июля совершено уже шесть таких рейсов – всего поезда перевезли 1,5 тысячи человек. В программу включены экскурсии в каждом городе, питание на всём пути следования, тёплый приём в местных музеях и кафе. В состав поезда были включены не только вагоны-купе, но вагон-душ, вагоны-рестораны и даже вагон-бар.

– Я сам кадровый военный, трижды был в командировках на СВО. В нашей части 160 человек награждено медалями «Участнику специальной военной операции». С удовольствием с семьей путешествуем на этом поезде. Ведь даже в вагонах детей развлекают аниматоры, чтобы родители отдыхали и в пути, - рассказал Сергей, участник СВО.

Открывали для себя Ленобласть и волонтёры, обслуживавшие поезд в качестве социальных кураторов.

– Для меня это шестой такой рейс. Точно могу сказать, что Выборг стал моим любимым городом на пути следования поезда. Хотя раньше я никогда не была в этих краях. Для себя решила вернуться сюда во время отпуска, – рассказала нам Татьяна, одна из сопровождающих поезда.

В 17:30 на выборгском перроне поезд встречали местные экскурсоводы. Гостей Выборга ждала многочасовая программа, в которую вошли пешая и морские прогулки, рыцарский турнир, ужин с музыкальной программой в лучших городских ресторанах и вечерняя прогулка по сувенирным лавкам.

Как рассказал Пётр, один из экскурсоводов, от всех путешественников он получил множество слов благодарности как за саму экскурсию, так и за организацию процесса встречи и проводов гостей.

– Люди погрузились в историю города с помощью наших интерактивных постановок. Рыцари, девушки, средневековые кузнецы – все эти персонажи полюбились гостям с первого взгляда. Один из рейсов пришёлся на время проведения мотофестиваля Baltic Rally, он особенно запомнился ветеранам и их родным. Средневековые улочки, замок и на этом фоне мотоциклы и байкеры – разве кого-то это может оставить равнодушным? – рассказал Пётр.

Конечно, выходя на перрон, люди испытывали некоторую усталость, так как до того провели весь день в дороге. Но морской воздух, исторический антураж и прогулка по средневековому городу, которому в этом году исполняется 730 лет, буквально заряжали силами и энергией.

– Мой муж сейчас находится на передовой. И только в этом путешествии я смогла хотя бы ненадолго переключиться от мыслей и тревог о нём, – рассказала Анна, супруга одного из героев, отправившаяся в путешествие с маленьким сыном.

Стоит отметить, что для членов семей героев СВО эта поездка была абсолютно бесплатной. В ближайшее время РЖД также рассмотрит вопрос о возможном включении других остановок в Ленинградской области в туристический маршрут для ветеранов.

Илья Бунин

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