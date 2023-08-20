В отношении метателя страйкбольной гранаты в Гатчине возбуждено уголовное дело
19 августа 2023 года в 15:59 в полицию Гатчинского района Ленинградской области поступило сообщение о том, что на территории Приоратского парка у озера неизвестный бросил страйкбольную гранату в группу граждан, после чего произвел несколько выстрелов из пневматического пистолета.
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Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 22-летний уроженец Омска. При нем обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также 3 фрагмента страйкбольной гранаты.
В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.
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