В отношении метателя страйкбольной гранаты в Гатчине возбуждено уголовное дело

Двое пострадавших обратились за медицинской помощью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции задержан 22-летний уроженец Омска. При нем обнаружен и изъят пневматический пистолет, а также 3 фрагмента страйкбольной гранаты.

В отношении хулигана возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемый задержан на основании статьи 91 УПК РФ.