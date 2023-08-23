В Гатчинском районе мужчина подозревается в покушении на убийство

Следственным отделом по городу Гатчина Следственного управления Следственного комитета России по Ленинградской области в отношении мужчины 1983 г.р. возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

По данным следствия, в ночь на 20 августа в Новом Свете пьяный гражданин Х. ударил знакомого мужчину 1980 г.р. молотком по голове с целью запугивания и пригрозил убить. Однако не довел свой преступный умысел до конца по независящим от него обстоятельствам - потерпевшему удалось покинуть место происшествия. Потерпевший обратился в полицию, и под утро агрессор был задержан. Он не работает, ранее был судим.

Как сообщает пресс-служба ведомства, в настоящее подозреваемый задержан в порядке ст.91 УПК РФ и допрашивается по обстоятельствам совершенного преступления. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения.

По уголовному делу выполняются необходимые следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательств. Принимаются меры к установлению причин и условий, способствовавших совершению преступления.