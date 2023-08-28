В Ленобласти становится меньше свалок и больше площадок для ТКО

Промежуточные итоги участия муниципалитетов в выполнении госпрограммы «Охрана окружающей среды Ленинградской области» в 2023 году обсуждались сегодня на аппаратном совещании в областном Правительстве.

«Пока только 71 муниципальное образование участвует в нашей программе, по которой область выделяет субсидии на установку новых контейнерных площадок. Будем разбираться, почему не участвуют те муниципалитеты, где площадок мало и в них есть потребность. Нельзя, чтобы от безответственности руководителей отдельных администраций МО страдали жители», ― отметил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Глава региона также обратил внимание на то, что создаваемые контейнерные площадки должны отвечать всем современным требованиям.

«Чистые автомобили, которые вывозят ТКО, чистые площадки и аккуратные контейнеры ― лицо мусорной реформы, в том числе по этим факторам жители Ленинградской области оценивают ее ход. Все вновь создаваемые контейнерные площадки должны иметь современный вид, быть удобными для людей», ― отметил губернатор Ленинградской области.

Глава региона также поручил вплотную заняться проблемой так называемых крупногабаритных отходов, не относящихся к ТКО. «Из таких отходов нередко образуются стихийные несанкционированные свалки, и некоторые муниципалитеты не спешат с их ликвидацией», ― подчеркнул Александр Дрозденко. ― Необходимо выявлять такие свалки и стимулировать местные администрации к тому, чтобы вывоз крупногабаритных отходов проводился системно, а не от случая к случаю».

Как сообщила председатель Комитета Ленинградской области по обращению с отходами Анастасия Кузнецова, всего в 2023 году в Ленинградской области на территориях МО с субсидированием из областного бюджета запланировано создать 489 площадок для накопления ТКО и ликвидировать 9 несанкционированных свалок. Еще 559 площадок появится в 2024 году, муниципальными образованиями будет ликвидировано 70 несанкционированных свалок.

Программа 2023 года выполняется по графику: все запланированные мероприятия по созданию новых контейнерных площадок и ликвидации несанкционированных свалок муниципалитеты ― участники программы планируют завершить к 1 октября.

В числе передовиков по ликвидации свалок ― Мурино. Здесь уже ликвидировали 2 несанкционированные свалки объемом 22 689,4 м3, и за счет экономии бюджетных средств рассчитывают до конца года избавиться еще от нескольких.