Ленобласть встречает осень с музыкой

«В этом году хоровой фестиваль пройдет Приозерском районе. Коллективы съедутся разные: это и государственные коллективы, и самодеятельные. У каждого из них своя программа, и каждый коллектив хочет показать себя, посмотреть на других и чему-то у них научиться. Но главное, во все времена в хоровом исполнении проявлялось единство нашего народа, поэтому хоровое пение дарит людям чувство сплоченности. Уверен, что так будет и в этот раз», — отметил заместитель председателя Правительства Ленинградской области – председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой.

Фестиваль состоится на базе отдыха «Заповедный мир «Шишки на Лампушке». Программа начнется в 14.00 одноименной ораторией по мотивам мифа «Амур и Психея», написанной композитором Муратом Кабардоковым. В сопровождении Симфонического оркестра Ленинградской области под руководством маэстро Михаила Голикова выступят хоровые коллективы Ленинградской области и Санкт-Петербурга, ведущие солисты Мариинского театра, Санкт-Петербург Опера, Государственной филармонии для детей и молодежи. Для зрителей прозвучат стихи Гавриила Державина, Александра Пушкина, Игоря Северянина, Бориса Пастернака, Владимира Маяковского.

Одним из главных событий оpen-air-фестиваля станет сценическая кантата Карла Орфа «Кармина Бурана» в сопровождении водного и светового шоу – вечерняя программа стартует в 17.30.