В поликлинике поселка Вырица – новая мебель

Один миллион рублей из депутатских фондов выделили Олег Владимирович Белов и Людмила Анатольевна Тептина.

На эти деньги были закуплены 7 медицинских шкафов, 5 манипуляционных, 4 медицинских и 5 процедурных столов, 10 стеллажей - для документации и для регистратуры, по 8 штук медицинских кушеток и ширм, а также офисные столы, стулья, тумбы – всего 113 единиц.

Напомним, что в 2021 году в здании поликлиники Вырицкой больницы стартовал капитальный ремонт. Он проводится поэтапно на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже отремонтированы одноэтажная пристройка к зданию, где разместились Вырицкая подстанция скорой медицинской помощи и педиатрическое отделение. Также капитально отремонтированы физиотерапевтическое, стоматологическое и эндоскопическое отделения.

В канун дня медицинского работника коллектив поликлиники Вырицкой районной больницы был награжден Благодарственным письмом руководства Гатчинской КМБ и переходящим кубком, как победитель в номинации «Лучшая поликлиника».

По информации пресс-службы Гатчинской КМБ