В поликлинике поселка Вырица – новая мебель
Для поликлиники Вырицкой районной больницы Гатчинской КМБ приобретена новая медицинская и офисная мебель. Она была закуплена на средства, выделенные депутатами Законодательного собрания Ленинградской области.
Один миллион рублей из депутатских фондов выделили Олег Владимирович Белов и Людмила Анатольевна Тептина.
На эти деньги были закуплены 7 медицинских шкафов, 5 манипуляционных, 4 медицинских и 5 процедурных столов, 10 стеллажей - для документации и для регистратуры, по 8 штук медицинских кушеток и ширм, а также офисные столы, стулья, тумбы – всего 113 единиц.
Напомним, что в 2021 году в здании поликлиники Вырицкой больницы стартовал капитальный ремонт. Он проводится поэтапно на средства, выделенные комитетом по здравоохранению Ленинградской области в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения. Уже отремонтированы одноэтажная пристройка к зданию, где разместились Вырицкая подстанция скорой медицинской помощи и педиатрическое отделение. Также капитально отремонтированы физиотерапевтическое, стоматологическое и эндоскопическое отделения.
В канун дня медицинского работника коллектив поликлиники Вырицкой районной больницы был награжден Благодарственным письмом руководства Гатчинской КМБ и переходящим кубком, как победитель в номинации «Лучшая поликлиника».
По информации пресс-службы Гатчинской КМБ