«Мама убила папу…»
В Гатчине в микрорайоне Мариенбург произошла трагедия: 43-летняя женщина убила мужа и ранила ножом сына.
13 сентября, в половине восьмого утра, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району через службу «02» поступило сообщение от 15-летнего подростка: «Мама убила папу».
Через минуту на место происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Через пять минут информация подтвердилась: в квартире на улице Куприна по подозрению в убийстве мужа была задержана неработающая Евгения К., 1980 года рождения. Женщину доставили в дежурную часть.
В квартире сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи. 15-летний сын, вызвавший полицию, был доставлен в приемный покой Гатчинской больницы. С диагнозом «непроникающая резаная рана шеи» в тяжелом состоянии ребенка положили на отделение реанимации.
В квартире, где произошло убийство, также находился младший сын – первоклассник, он не пострадал. Супруги К. – не судимые, убитый был индивидуальным предпринимателем.
Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Гражданка К. помещена в изолятор временного содержания.