13 сентября, в половине восьмого утра, в дежурную часть УМВД России по Гатчинскому району через службу «02» поступило сообщение от 15-летнего подростка: «Мама убила папу».

Через минуту на место происшествия был направлен экипаж патрульно-постовой службы. Через пять минут информация подтвердилась: в квартире на улице Куприна по подозрению в убийстве мужа была задержана неработающая Евгения К., 1980 года рождения. Женщину доставили в дежурную часть.

В квартире сотрудники полиции обнаружили тело 51-летнего мужчины с колото-резаной раной шеи. 15-летний сын, вызвавший полицию, был доставлен в приемный покой Гатчинской больницы. С диагнозом «непроникающая резаная рана шеи» в тяжелом состоянии ребенка положили на отделение реанимации.

В квартире, где произошло убийство, также находился младший сын – первоклассник, он не пострадал. Супруги К. – не судимые, убитый был индивидуальным предпринимателем.

Следственным отделом по г. Гатчине возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Гражданка К. помещена в изолятор временного содержания.