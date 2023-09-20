Дома и дворы Гатчины претендуют на звание лучших в России

Найти многоквартирные дома «образцового содержания» — задача, которую ставят перед собой организаторы конкурса «Лучший дом. Лучший двор».

«Ленинградскую область уже представляют дома и дворы в Гатчине, Тосно, Киришах, Раздолье, Ильичево, Агалатово, Сертолово, Сологубовке, Рощино. Принять участие в народном голосовании можно по ссылке — нужно выбрать Ленинградскую область. Можно отдать свой голос одному участнику в каждой из номинаций. А до 10 октября можно подать заявку от своего дома!», — отметил председатель комитета по ЖКХ Ленинградской области Александр Тимков.

Всего на конкурсе — четыре номинации:

1. Лучший двор (оценивается благоустройство двора и усилия жителей по его созданию)

2. Самый дружный дом (оцениваются истории решения проблем, которые стали возможными благодаря активности и консолидации жителей).

3. Лучший подъезд (оцениваются качество работ и усилия жителей по его обустройству)

4. Самый энергоэффективный дом (оцениваются реализованные мероприятия, позволяющие снизить платежи за ЖКУ).

Победившие практики будут тиражироваться в разных регионах, чтобы повысить уровень комфорта жителей многоквартирных домов.

Заявку можно подать по ссылке.