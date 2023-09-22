От Гатчинского лукоморья до Лужского рубежа

«В сопровождении квалифицированных экскурсоводов ребята ближе познакомятся с историей и культурным наследием нашей области. Кроме того, школьников ждут увлекательные мастер-классы и интерактивные игры. Путешествие на автобусе туристического класса предусматривает одну ночёвку в гостинице не ниже «три звезды» и горячее питание», ― прокомментировал председатель комитета по культуре и туризму Ленинградской области Евгений Чайковский.

Путешествия по социальным сертификатам реализуются в Ленинградской области с 2022 года благодаря участию в национальном проекте «Туризм и индустрия гостеприимства» и предполагают организацию за счет федерального и регионального бюджетов путешествия по Ленинградской области школьников 5 – 9 классов.

В этом году ребятам доступны на выбор 25 туристических маршрутов: «По Карельскому перешейку», «От славы Невского до замыслов Петра», «Знаменитые имена Ленинградской области», «История в лицах: от Александра Невского до Александра Суворова», «От Ораниенбаумского плацдарма до Лужского рубежа», «Твердыни Северо-Запада: Копорье, Ям, Ивангород», «От истоков Руси: Старая Ладога, Новая Ладога, Шлиссельбург», «Дорогами императоров и поэтов», национальный туристский маршрут «Истории и тайны средневекового Выборга», «Тайны старого города» (Выборг), «Путешествие по Выборгу сквозь эпохи», «Тайны выборгской земли: по следам Северных экспедиций», «Ленинградская область: Колесо истории», «На Северные рубежи империи», «Тихвинские сказы и Волховские были», «По дороге в новую столицу», «Путешествие из Кексгольма в Выборг с игрой «Образ родного края», «Тур-проект: Исследуй! От наследия древней Ладоги до охоты за трилобитами в Палеопарке», «Дорога жизни – дорога победы», «Древние города на торговых путях: Старая Ладога - Тихвин», «Гатчинское лукоморье и столица царской охоты с игрой «Образ родного края», «Крепости и замки-дворцы: от раннего Средневековья до Российской империи», «Всеволожск-Приютино-Кировск», «Гатчинские тайны», «От рыцарей до Петра Великого».