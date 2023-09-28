В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал рецидивистку, совершившую очередную кражу
26 сентября в 19:00 сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области прибыли к торговому центру на улице Генерала Кныша в Гатчине, персонал которого воспользовался кнопкой тревожной сигнализации. На месте происшествия наряд Росгвардии задержал ранее неоднократно судимую 31-летнюю посетительницу сетевого магазина обуви, совершившую кражу.
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По заявлению персонала магазина, гражданка попыталась незаметно без оплаты пронести через кассовый узел пару обуви стоимостью 4500 рублей, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по СПБ и ЛО.
Росгвардейцы доставили задержанную, ранее дважды судимую за кражи, а также привлекавшуюся к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж и присвоение или растрату, в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.
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