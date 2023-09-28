В Гатчине наряд вневедомственной охраны задержал рецидивистку, совершившую очередную кражу

По заявлению персонала магазина, гражданка попыталась незаметно без оплаты пронести через кассовый узел пару обуви стоимостью 4500 рублей, сообщает пресс-служба вневедомственной охраны по СПБ и ЛО.

Росгвардейцы доставили задержанную, ранее дважды судимую за кражи, а также привлекавшуюся к уголовной ответственности за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, грабеж и присвоение или растрату, в территориальный отдел полиции. Похищенное было изъято.