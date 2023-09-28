В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, разыскиваемого за кражу из частного дома в СНТ

Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться во дворе соседних домов, но был остановлен нарядом Росгвардии. В ходе проверки сотрудники вневедомственной охраны установили, что данный гражданин находится в федеральном розыске за то, что летом прошлого года проник в частный дом на территории СНТ «Родник» в Гатчинском районе Ленинградской области и совершил кражу садового триммера стоимостью 8000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Росгвардейцы доставили 34-летнего разыскиваемого правонарушителя в территориальный отдел полиции.

Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО