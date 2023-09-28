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В Гатчине сотрудники Росгвардии задержали правонарушителя, разыскиваемого за кражу из частного дома в СНТ

Вечером 26 сентября сотрудники межрайонного отдела вневедомственной охраны по Гатчинскому району Ленинградской области, находясь на маршруте патрулирования, на улице Чкалова в Гатчине увидели гражданина, схожего по приметам из ориентировки с разыскиваемым злоумышленником.

Рубрики:  Криминал

Заметив патрульный автомобиль, мужчина попытался скрыться во дворе соседних домов, но был остановлен нарядом Росгвардии. В ходе проверки сотрудники вневедомственной охраны установили, что данный гражданин находится в федеральном розыске за то, что летом прошлого года проник в частный дом на территории СНТ «Родник» в Гатчинском районе Ленинградской области и совершил кражу садового триммера стоимостью 8000 рублей. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

Росгвардейцы доставили 34-летнего разыскиваемого правонарушителя в территориальный отдел полиции. 

 

 

 Пресс-служба вневедомственной охраны по СПб и ЛО