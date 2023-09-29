Расцветут каштаны в Гатчине весной

В течение сентября в стране проходит Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия». В рамках этой акции сотрудники Росгидромета решили поучаствовать в посадке деревьев в Гатчине.

- У нас очень хорошее взаимодействие с администрацией Гатчинского района, мы благодарны Людмиле Николаевне Нещадим за активное участие в создании территориальной системы мониторинга загрязнения атмосферы, поэтому мы выбрали Гатчину для проведения экологического субботника, – сказала заместитель руководителя Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Наталия Радькова. – Я думаю, что мы на этом не остановимся и продолжим подобные мероприятия. Мы хотим внести свою лепту в благоустройство города и его экологическое благополучие.

В посадке каштанов также участвовали начальник департамента Росгидромета по СЗФО Ольга Подольская и начальник Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Инна Сазонова, а также главный синоптик Петербурга – начальник Гидрометцентра Северо-Западного УГМС Александр Колесов. Вместе со взрослыми сажать каштаны в Гатчину приехали и юные помощники: дети сотрудников Росгидромета Володя и Сережа приняли самое деятельное участие в посадке.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим призналась, что сажает каштаны не впервые:

- Это дерево может украсить любой уголок города, а двор на улице Красных Военлетов требует комплексного благоустройства, мы делаем только первые шаги. В этом году подготовим проект ремонта улично-дорожной сети – улицы Красный Военлетов, бульвара Авиаторов. Это позволит должным образом организовать движение в микрорайоне и, конечно, повлечет дальнейшее благоустройство – придорожной части и дворовых территорий.

…Уже сейчас большой двор на ул. Красных Военлетов преобразился: там, где раньше был заросший бурьяном пустырь, появились газон и парковка. Процесс озеленения продолжается. Теперь к шаровидным ивам, посаженным на этом участке, добавилась аллея каштанов. Начальник участка зеленого хозяйства Гатчинского УБДХ Вероника Сохраняева заверила, что каштаны прекрасно приживутся на этой суглинистой почве, которую специально подготовили для посадки:

- Каштаны благоприятно влияют на экологическую обстановку, очищают воздух. Взрослое дерево достигает в высоту несколько десятков метров и дает хорошую тень. Особенно красив цветущий каштан весной…

Сотрудники УБДХ привязали молодые деревца к кольям – для страховки и хорошо полили. Будем надеяться, никто и ничто не помешает саженцам прочно укорениться – и через несколько весен мы увидим на Аэродроме аллею цветущих каштанов.

Екатерина Дзюба