Региональные выплаты контрактникам в Ленобласти увеличены до 505 тысяч рублей
В Ленинградской области по инициативе губернатора Александра Дрозденко принято решение об увеличении с 1 октября этого года единовременной выплаты военнослужащим, подписавшим контракт с Минобороны, до 505 тысяч рублей. Об этом телеканалу ЛенТВ24 сообщил военный комиссар Ленинградской области Игорь Янин.
Напомним, что до 1 октября размер региональной выплаты составлял 300 тысяч рублей.
Таким образом общая сумма единовременной выплаты жителям Ленобласти, которые решили пойти на военную службу по контракту, составит 700 тысяч рублей (505 тысяч – региональная выплата, 195 тысяч – федеральная).
Кроме того, в июне этого года депутаты Законодательного собрания сразу в трех чтениях утвердили закон о бесплатном выделении земельных участков (или дополнительную выплату в размере 300 тысяч рублей) военнослужащим-контрактникам из нашего региона. Инициатором законопроекта также выступил губернатор Александр Дрозденко.
Таким образом общий объем господдержки гражданам, подписавшим контракт, составит 1 млн рублей.
Впрочем, как ранее отмечал в эфире телеканал ЛенТВ24 Игорь Янин, в последние месяцы в Ленинградской области существенно выросло количество желающих поступить на военную службу по контракту. При этом главное для них – это не единовременные выплаты, а желание «быть причастным к борьбе с современным фашизмом, который сейчас процветает на Украине».