Региональные выплаты контрактникам в Ленобласти увеличены до 505 тысяч рублей

Напомним, что до 1 октября размер региональной выплаты составлял 300 тысяч рублей.

Таким образом общая сумма единовременной выплаты жителям Ленобласти, которые решили пойти на военную службу по контракту, составит 700 тысяч рублей (505 тысяч – региональная выплата, 195 тысяч – федеральная).

Кроме того, в июне этого года депутаты Законодательного собрания сразу в трех чтениях утвердили закон о бесплатном выделении земельных участков (или дополнительную выплату в размере 300 тысяч рублей) военнослужащим-контрактникам из нашего региона. Инициатором законопроекта также выступил губернатор Александр Дрозденко.

Таким образом общий объем господдержки гражданам, подписавшим контракт, составит 1 млн рублей.

Впрочем, как ранее отмечал в эфире телеканал ЛенТВ24 Игорь Янин, в последние месяцы в Ленинградской области существенно выросло количество желающих поступить на военную службу по контракту. При этом главное для них – это не единовременные выплаты, а желание «быть причастным к борьбе с современным фашизмом, который сейчас процветает на Украине».