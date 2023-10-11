Новая 100-рублевая банкнота

На всех современных денежных купюрах можно найти «культурный код» нашей страны – ее главные исторические достопримечательности, а также броские или видные только вооруженным глазом символы.

Каждая банкнота посвящена одному из городов страны. На новой 100-рублевой банкноте изображены символы Москвы - фрагмент Спасской башни Московского Кремля с курантами, парк «Зарядье», здание Московского государственного университета на Воробьевых горах. При этом с нее убрали квадригу Аполлона на здании Большого театра. На оборотной стороне 100-рублевой банкноты - Ржевский мемориал советскому солдату.

Цвет банкноты остался прежним: преобладающие цвета – оливковый и оранжевый. Но она отличается от предыдущей версии оттенком, крупными контрастными цифрами и надписями.

Как все модернизированные банкноты, 100-рублевка лучше защищена от подделок. Новые банкноты в 100 рублей покрыты лаком для удлинения срока их службы на треть, и на них размещен QR-код, ведущий на сайт Банка России.

Кстати, предпринимаемые меры по защите от подделок дают ощутимый результат. Показатель, характеризующий уровень фальшивомонетничества, снизился и в 2022 году составил четыре подделки на 1 млн банкнот Банка России, находящихся в обращении.

По информации Банка России, в 2022 году в банковской системе Российской Федерации было обнаружено около 22,9 тысяч поддельных денежных знаков, в том числе 14,2 тысячи поддельных пятитысячных банкнот. Меньше всего выявлено поддельных банкнот номиналом 50 рублей (30). При этом выявлено 183 поддельные монеты номиналом 10 рублей, 83 поддельные монеты номиналом 5 рублей и три поддельные монеты номиналом 1 рубль.