Памяти героя

Гвардии рядовой, стрелок-помощник гранатометчика парашютно-десантного батальона Константин Быков погиб, выполняя боевое задание, на Луганском направлении 27 ноября 2023 года. За проявленные мужество и отвагу он был награжден орденом Мужества, медалями «За Отвагу» и «За боевые отличия».

Доска в память о герое появилась в фойе местной птицефабрики, где последние семь лет Константин работал слесарем-ремонтником. На церемонии открытия присутствовали семья бойца, сотрудники предприятия, руководитель филиала фонда «Защитники Отечества» Сергей Галяев и глава администрации Войсковицкого поселения Евгений Воронин.

По инициативе семьи памятную доску изготовило и установило предприятие. Любовь Викторовна, мать погибшего героя, проработала на птицефабрике 22 года, здесь же работает ее дочь.

На предприятии есть и другие семьи участников СВО, поэтому все понимали важность сохранения памяти о защитнике. Работу выполнили быстро.

Руководитель филиала фонда Сергей Галяев вручил коллективу птицефабрики благодарственное письмо и книгу «Жизнь за други своя» с историями участников СВО, изданную фондом.

С Любовью Викторовной постоянно работает ее социальный координатор по Гатчинскому району Нина Чернова. Она помогает женщине получить все положенные выплаты и приглашает на мероприятия фонда.

По информации филиала фонда «Защитники Отечества»