Храм адмирала Ушакова в Пудости газифицирован

26 июля в Пудости состоялось знаменательное событие: АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» подключил храм адмирала Ушакова к газораспределительным сетям.

В торжественном мероприятии принял участие председатель комитета по топливно-энергетическому комплексу Ленобласти Сергей Морозов, генеральный директор АО «Газпром газораспределение Ленинградская область» Вячеслав Бузин, глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим, представители Пудостьской и Гатчинской администрации, жители поселка.

Настоятель храма Феодора Ушакова отец Аркадий рассказал гостям о храме, построенном в честь великого русского флотоводца, об установке гранитной плиты с именами георгиевских кавалеров в память 100-летия завершения пребывания Русской эскадры в Бизерте – последнем пристанище русских моряков в Тунисе. Планируется, что на территории храма будет возведен обелиск в честь Бизертской эскадры Черноморского флота и в память святого праведного воина Феодора Ушакова, в рамках проекта, посвященного 100-летию окончания Гражданской войны в России.

После краткой молитвы газовый вентиль был торжественно открыт. Отец Аркадий, по чьей инициативе к храму подвели газ, выразил искреннюю благодарность представителям «Газпрома». Раньше храм отапливался печкой-голландкой, и это было не слишком удобно.

Для газификации одноэтажного здания храма построен газопровод-ввод среднего давления. В храме установлено современное газовое оборудование: газовый термоблок уличного типа, котел и счетчик газа. «Умный» счетчик позволяет отслеживать объем потребления, анализировать данные и хранить архивы показаний, а также корректировать расход газа в случае необходимости.

- Сегодняшнее событие состоялось благодаря президентской программе догазификации, – отметил Вячеслав Бузин. – В рамках этой программы в Пудостьском поселении был построен распределительный газопровод протяженностью 4,5 км, который прошел в непосредственной близости от храма. К храму построили около 10 метров подводящего газопровода и установили современный автоматизированный термоблок, который будет поддерживать заданную температуру в храме.

Как рассказал Вячеслав Анатольевич, с 2021 года газ был подведен в 11 храмов Ленинградской области. Храм адмирала Ушакова в Пудости стал двенадцатым по счету газифицированным храмом в регионе:

- Храм – это место объединения жителей, место силы, поэтому в тех населенных пунктах, куда приходит газ, мы стараемся газифицировать и храмы.

Вячеслав Бизин подарил настоятелю храма Феодора Ушакова отцу Аркадию икону святого Николая Чудотворца – небесного покровителя моряков и путешественников.

Председатель областного комитета по ТЭК Сергей Морозов подчеркнул, что Гатчинский муниципальный округ занимает лидирующую позицию в газификации и доказификации в Ленинградской области, а это непростая работа. Строительство объекта газоснабжения в Пудости создает техническую возможность для подключения еще 41 домовладения поселка.

Как заметила Людмила Нещадим, Гатчинский муниципальный округ действительно лидирует в части газификации, но вопросов остается еще очень много:

- Сегодня из 12 тысяч поданных заявок почти 6800 – в работе, к этим домовладениям газ уже подошел. Но подключили пока только порядка 30% – чуть более 2000 жителей, у которых газ уже в домах. Необходима большая работа с гражданами, по конкретным адресам, поскольку каждая заявка – это абсолютно индивидуальный подход с точки зрения проектных решений. Людям надо своевременно разъяснить возможности получения субсидий из областного бюджета. А субсидии, предусмотренные в бюджете Ленинградской области, одни из самых емких по своему размеру. Я благодарю наших партнеров в лице АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», областного комитета по ТЭК за совместную работу и реализацию проекта по газификации храма адмирала Ушакова в Пудости. Это удивительный храм, со своим глубоким смыслом. Низкий поклон отцу Аркадию и всем прихожанам – за молитвы и большую просветительскую миссию с точки зрения сохранения истории наших героев-мореплавателей.

Екатерина Дзюба