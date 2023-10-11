Захоронение расстрелянных советских граждан в годы войны появится в Гатчинском парке «Сильвия»

В 2022 году поисковый отряд «Искра» поднял останки 132 бойцов, командиров Красной армии и мирных жителей, казненных немецкими оккупантами, а также их личные вещи: расчески, зеркальце, одежду и обувь. В согласовании поисковых работ помогала Ольга Занко, поскольку парк «Сильвия» находится на территории государственного музея-заповедника. Все найденное поисковиками было передано в Следственный комитет и стало частью доказательной базы на «суде памяти» о признании факта геноцида мирных жителей на территории Ленинградской области в годы Великой Отечественной войны. В дальнейшем поисковики обратились к Ольге Занко с инициативой захоронить найденные останки и создать новое захоронение в «Сильвии», в этом вопросе депутат обещала помочь.

«Очень правильно создать захоронение именно на территории парка «Сильвия», где происходили массовые расстрелы мирных граждан во время войны. Многие жители и гости Гатчины, гуляя по этому парку, даже не представляли, что прямо под их ногами находятся останки невинно убитых, включая детей. Такое памятное место станет еще одним напоминанием, как ценно и хрупко мирное время, как страшен геноцид. Ведь когда ты знаешь, что это такое, ты никогда не допустишь повторения этого. Очень важно сохранять память об этом», - сказала Ольга Занко.

Процедуру захоронения останков планируют провести до 15 ноября рядом с уже существующим мемориалом комсомольцам-подпольщикам, останки которых, вероятно, находятся среди 132 расстрелянных советских граждан, обнаруженных поисковиками «Искры».

10 октября 2022 года Ленинградский областной суд признал геноцидом мирных жителей преступления нацистов, совершенных во время Великой Отечественной войны на территории региона. В это время нацисты расстреляли, повесили, замучили и угнали в концлагеря более 435 тысяч мирных граждан, это пятая часть от населения современной Ленинградской области. Подтвердить эти злодеяния помогли в том числе участники поискового отряда «Искра».

Также в 2022 году по инициативе Ольги Занко в парке был установлен памятный знак. Он находится в 180 метрах от Сильвийских ворот, где поисковиками и была обнаружена траншея с останками мирных граждан.