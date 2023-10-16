Ленобласть развивает беспилотные технологии

Впервые проект был представлен в Новосибирске на форуме «Архипелаг-2023».

В качестве технологического партнёра рассматривается АО «Обуховский завод», входящий в АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей». Этому вопросу была посвящена рабочая встреча губернатора Александра Дрозденко со специальным представителем президента РФ по вопросам цифрового и технологического развития, генеральным директором АНО «Платформа НТИ» Дмитрием Песковым, которая прошла на Обуховском заводе.

«Мы располагаем необходимыми территориями, а наш партнёр «Алмаз-Антей» в лице Обуховского завода — необходимыми компетенциями. Это позволит нам совместно участвовать в выполнении поставленной президентом России Владимиром Путиным задачи по развитию новой высокотехнологичной отрасли беспилотных систем», — отметил губернатор.

Проект предусматривает, в том числе, создание уникального для России навигационно-испытательного полигона, где возможны тренировки по управлению беспилотниками в трёх средах: воздух, земля и вода.

По словам заместителя генерального директора АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» - директора Северо-Западного регионального центра Михаила Подвязникова, на современном этапе развития отрасли беспилотных систем в России назрела необходимость создания всесезонной тренировочной базы. Агломерация Санкт-Петербурга и Ленинградской области позволяет запланировать устойчивый спрос на такую площадку различными научными, производственными предприятиями, в том числе, с государственным и частным капиталом.

В свою очередь Дмитрий Песков отметил, что в рамках Национального проекта «Беспилотные авиационные системы», предложенного президентом России Владимиром Путиным, в Ленобласти разворачивается инфраструктура для отработки перспективных технологий в разрезе формируемой новой отрасли БАС.