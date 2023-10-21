В пятницу, 20 октября, в Гатчине чествовали работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. В Доме культуры собрались настоящие герои гатчинской земли, ее неустанные труженики – аграрии.

Глава администрации Гатчинского района Людмила Нещадим от всего сердца поблагодарила кормильцев за успешный сельскохозяйственный год:

- Низкий поклона вам за то, что в очередной раз справились с вызовами погоды и времени. Каждый год для селян непредсказуем, но сегодня Гатчинский район остается в тройке лидеров по многим экономическим показателям.

Людмила Нещадим заверила аграриев: представители власти всегда готовы подставить плечо, чтобы оказать, в том числе, и финансовую поддержку по тем направлениям, которые особенно этого требуют.

- Мир не верил, что Россия может справиться с обилием западных санкций, потому что такого санкционного натиска не было за всю историю нашего государства. Но мы справились с этой ситуацией, и в первую очередь, справились именно селяне, накормив всю страну и обеспечив нашу продовольственную безопасность. И сегодня многие агропромышленные предприятия закупают новое оборудование, внедряют новые технологии, открывают новые линии, а это говорит уже не только о стабильности, но о движении вперед. Мы не стагнируем, мы развиваемся, – подчеркнула Людмила Николаевна.

Глава Гатчины и района Виталий Филоненко от себя лично и от совета депутатов поблагодарил тружеников села за сохранение того потенциала, который был создан еще при Советском Союзе:

- В непростые 90-е годы вы не бросили свою профессию, а служили ей верой и правдой, тяжелым трудом сохранили и приумножили достояние нашего района.

За многолетний добросовестный труд на родной земле благодарность главы Гатчинского района получили начальник сельскохозяйственного производственного кооператива «Кобраловский» Людмила Савина и научный сотрудник отдела селекции и семеноводства зерновых, рапса и многолетних трав Ленинградского НИИ СХ «Белогорка» Александр Кинаш.

Почетными грамотами и благодарностями администрации Гатчинского района наградили больше 30 работников сельскохозяйственных предприятий.

Особую признательность на празднике выразили предприятиям Гатчинского района, которые непосредственно принимали участие в оказании помощи мобилизованным и их семьям. Благодарственные письма руководителей Гатчины и района были вручены Гатчинскому промкомбинату, которым много лет руководит Оганес Хоренович Гадян, ООО «Гатчинский хлеб» (руководитель Светлана Шумкина), ООО «Мясная Гатчинская компания» (директор Роман Шевцов), Гатчинскому комбикормовому заводу под руководством Дмитрия Кулагина и Гатчинском хлебокомбинату (директор Роман Корсуков).

Гатчинских сельхозпроизводителей поздравил заместитель председателя комитета по агропромышленному и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области Александр Варёнов. Он отметил, что 47 регион сможет поделиться своим богатым урожаем со всей страной:

- Сегодня можно с уверенностью сказать, что задачи, которые мы с вами перед собой ставили, выполнены несмотря на то, что для сельхозпредприятий год оказался особенно сложным. Собранного урожая будет достаточно и для жителей Ленинградской области, и для всей России.

Александр Валерьевич зачитал поздравительный адрес от губернатора Александра Дрозденко: «Труд аграриев в Ленинградской области всегда ценился особенно. Сегодня в условиях беспрецедентного санкционного давления наши предприятия уверенно держат свои позиции, активно осваивают новые рынки, наращивают объемы производства. …Всем, кто трудится на селе, спасибо за верность земле и своему делу», – говорится в поздравлении.

Почетной грамотой комитета по АПК и рыбохозяйственному комплексу Ленинградской области наградили специалистов агрокомплекса «Оредеж» – ветврача Михаила Лебедева и главного энергетика Виктора Чернавина, а также слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования сельхозкооператива «Кобраловский» Алексея Чистякова.

Благодарности областного комитета по АПК удостоены 11 тружеников села.

Работников сельского хозяйства Гатчинского района поздравлял депутат Государственной думы РФ, член комитета Госдумы по аграрным вопросам Сергей Яхнюк. Он отметил достижения отечественного агропрома, в том числе в сфере импортозамещения и экспорта:

- Российский агропром в этом году вырастил более 135 млн тонн хлеба. Это значит, что мы обеспечим собственные нужды и экспортный потенциал. Почти 60 млн тонн хлеба продано на экспорт, еще десять лет назад о таких цифрах никто и не мечтал. Мы заняли ниши на рынке, которые теперь необходимо удержать. Сегодня мы себя обеспечиваем практически всеми основными видами продукции, на полках магазинов – конкурентоспособный товар, продукты из разных регионов. Ленобласть на фоне всей России держит достойную марку.

Сергей Васильевич пожелал успехов гатчинским аграриям и вручил благодарственные письма генеральному директору АО «Гатчинское» Александру Лебедеву, начальнику производства Гатчинского хлебокомбината Анне Копыловой, главе фермерского хозяйства Роману Шевцову, генеральному директору агрокомплекса «Оредеж» Нелли Андреевой.

Для поздравления и вручения подарков на сцену пригласили молодое поколение тружеников сельского хозяйства – фермеров, ветеринаров, агрономов, водителей. Именно они – со свежим взглядом и инновационным подходом, под руководством мудрых наставников помогают агропромышленному комплексу шагать в будущее.

И рядом с молодежью встали ветераны отрасли – труженики сельского хозяйства, за плечами которых немало заслуг и достижений.

Отдельных почестей в этот день были удостоены трудовые династии агропромышленного комплекса: зал встретил горячими аплодисментами семьи тружеников, которые поднялись на праздничную сцену. Это семья Сергиенко, Малаевых, Лопатиных, Бронштейн, Пухляковых.

Тружеников села поздравляли депутаты Законодательного собрания Ленинградской области Татьяна Бездетко и Александр Русских. Почетный диплом Заксобрания вручили помощнику бригадира свиноводства племенного завода «Пламя» Валентине Рудновой и бригадиру растениеводства племзавода «Красногвардейский» Светлане Роде. Почетной грамотой областного парламента награжден коллектив «Галактики» – за высокие производственные показатели и в связи с 15-летием предприятия.

Торжественное мероприятие сопровождалось насыщенной концертной программой. Для гатчинских аграриев выступал ансамбль танца «Конфетти», хор русской песни «Гатчанка», хореографический коллектив «Серебряное озеро», артисты вокально-эстрадной студии «Фортиссимо», танцевальный коллектив «Эльдорадо», гость из Великого Новгорода – вокальный ансамбль «Сорока» и другие.

Особым подарком стало выступление многократных лауреатов всероссийских и международных конкурсов - группы «Черные береты», в состав которой входят настоящие морские пехотинцы.

На празднике в честь работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности звучало много добрых слов. Всем, кто трудится на земле, желали крепкого здоровья, высоких урожаев, безотказной техники, благосклонной погоды и уверенности в завтрашнем дне.

Екатерина Дзюба

Фото "Гатчинской правды" и Гатчинского ДК



