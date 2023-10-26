В Гатчине 28 октября будут принимать шины на переработку

Акция будет проходить с 11:00 до 15:00. В этот период частные клиенты могут сдать покрышки (не более 4 штук) на АЗС «Газпромнефть» №112 по адресу: г. Гатчина, ул. Киевская, 21.

К сожалению, по времени это мероприятие частично совпадает с акцией «Редкая Фракция» по раздельному сбору отходов, которая состоится 28 октября с 11 до 13 у бассейна Волна (Гатчина, ул. Крупской 12, к.1).

Собранные шины отправятся на переработку на лицензированный «Премио-Крамб», а полученный гранулят (резиновая крошка) пойдет на изготовление, в том числе безопасных покрытий для спортивных площадок.

Как рассказала руководитель направления по социальным проектам и благотворительности Дирекции региональных продаж «Газпром нефти» Александра Кушнарева, переработка изношенных покрышек является важным шагом в борьбе за экологическую чистоту наших городов. Мы призываем всех наших клиентов присоединиться к нам в этом важном деле. На наших АЗС будет выделено удобное место для сбора шин, далее они будут вывезены на заводы-переработчики.

Бесплатный прием шин проводится при поддержке ЭкоШинСоюза – некоммерческой организации, объединяющей производителей и импортеров шин.