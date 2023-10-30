В «Созвездии талантов» - гатчинские звёздочки!

Фестиваль традиционно проводится в два этапа. В этом году участие в отборочном туре приняли 96 номинантов из 18 районов Ленинградской области. В финал вышли 55 участников от 6 до 17 лет, готовых бороться за главные призы фестиваля.

Конкурс проводится в разных возрастных категориях и в трёх номинациях: солисты, дуэты и вокальные ансамбли. Как отмечают организаторы мероприятия, радует, что вокальное мастерство участников конкурса растет из года в год. В Ленинградской области появляются новые вокальные ансамбли достойного уровня. Для детей такие конкурсы становятся серьезным стимулом в дальнейшем творчестве.

К началу открытия фестиваля «Созвездие талантов» концертный зал Гатчинского Дома культуры был полон. Юным конкурсантам представили жюри, в состав которого вошли настоящие профессионалы с немалым опытом: заведующая сектором вокально-хорового и инструментального искусства отдела народного творчества Дома народного творчества Татьяна Попушина, преподаватель отделения эстрадно-джазового вокала Ленинградского областного колледжа культуры и искусства Диана Максютова, доцент кафедры эстрадно-джазового исполнительского искусства Санкт-Петербургского института культуры Виктория Касумова.

Конкурсная программа продолжалась почти целый день с небольшими перерывами. Зрители и участники конкурса внимательно следили за происходящим на сцене, отзываясь на каждое выступление щедрыми аплодисментами. Пока жюри подводило итоги конкурса, юные вокалисты еще раз вышли на сцену — уже для гала-концерта «Мы мир раскрасим голосами», ставшего красивым и ярким финалом фестиваля.

И вот настал самый волнующий момент фестиваля-конкурса «Созвездие талантов»: жюри вышло на сцену, чтобы объявить победителей. Среди участников конкурса действительно не было проигравших.

Среди лауреатов третьей степени из Гатчины и Гатчинского района - Иван Разживин (студия «Маленькая страна», Гатчина). Дипломы лауреатов второй степени - у вокально-эстрадной студии «Фортиссимо» (Гатчина) и Златы Тхапсаевой (эстрадная студия «Ералаш», г. Коммунар).

Обладателем Гран-при фестиваля стала Лилия Романюк (вокальная студия студии Васкеловского Дома культуры, Всеволожский район).

Члены жюри поздравили всех участников конкурса и их педагогов с достойными выступлениями.

- То, что вы приняли участие в этом конкурсе, очень важно для вашего творческого пути, - подчеркнула Диана Максютова. – Это большой труд. Желаем вам не останавливаться на достигнутом. Пусть вас не расстраивают какие-то моменты, а только дают стимул к дальнейшему развитию. Всегда ставьте себе последующие цели, потому что когда есть цель, легче двигаться.

- Каждый из вас сегодня победил вне зависимости от того места, которое вы заняли, - говорит Виктория Касумова. - Самая главная победа — это победа над собой, над своими страхами и своими сомнениями!

Напомним, проект «Созвездие талантов» впервые был реализован в 2011 году. Его учредителями стали Комитет по культуре Ленинградской области и областной «Дом народного творчества». С тех пор фестиваль-конкурс юных исполнителей эстрадной песни раз в два года собирает вместе талантливых солистов и вокальные ансамбли Ленинградской области. В 2023 году фестиваль снова прошел в Гатчине.

Юлия Лысанюк