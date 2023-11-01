Сотрудники полиции задержали подозреваемого в стрельбе на улице Карла Маркса в Гатчине
30 октября у дома 67 по улице Карла Маркса в городе Гатчине неизвестный мужчина ранил в ногу прохожего.
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Обнаруженный на месте происшествия нарядом полиции раненный в правую ногу 35-летний пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство).
В то же день, 31 октября в 04:00, в результате оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками уголовного розыска в Гатчине у дома 46 по улице Карла Маркса задержан 47-летний местный житель, подозреваемый в том, что 30 октября в результате внезапно возникшего конфликта, произвел выстрел из травматического пистолета в потерпевшего.
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