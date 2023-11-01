Жители каких регионов СЗФО чаще всего берут ипотеку на постройку дома?

По итогам девяти месяцев 2023 года кредиты на индивидуальное жилищное строительство в Сбере в СЗФО взяли более 6000 раз на общую сумму 26,5 млрд рублей.

Высокий спрос на рынке частного строительства в первую очередь связан с распространением льготных программ. Кредиты на частные дома преимущественно выдаются по программам: «Господдержка» – 67% и «Семейная ипотека» – 29%, остальные 3% приходятся на «Ипотеку для IT специалистов» и «Сельскую ипотеку». Кредитование ИЖС без государственного субсидирования занимает менее 1% в общем объёме.

Также на прирост повлияло смягчение условий выдачи ипотечных кредитов. Взять ипотеку на ИЖС сегодня можно без дополнительного обеспечения на период стройки. Кроме того, при кредитовании появилась возможность выбирать — строить дом самостоятельно или с подрядчиком.

Ранее аналитики Домклик посчитали, что в 2023 году средний размер кредита в РФ на ИЖС составляет 4,8 млн рублей, средний первоначальный взнос — 1,3 млн рублей, а стоимость объекта недвижимости — 6,2 млн рублей. При этом ежемесячный платёж по кредиту на индивидуальное строительство в России в 2023 году составляет 34,2 тыс. рублей. Более чем в половине случаев получившие кредит на ИЖС люди строят дома самостоятельно.

Полные условия предоставления ипотеки на ИЖС можно посмотреть на сайте Сбера.





Фото freepick.com