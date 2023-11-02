Перинатальному центру ЛОКБ в Гатчине - 5 лет!
Пять лет назад - 1 ноября 2018 года - в Гатчине открылся современный перинатальный центр - медицинское учреждение самого высокого, 3-го уровня.
В центре - высокотехнологичное оборудование и команда настоящих профессионалов - около 350 человек, из которых 100 врачей и 190 сотрудников среднего медперсонала. Здесь круглосуточно принимают самые сложные роды и выхаживают недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела.
За 5 лет в Перинатальном центре родилось около 14 тысяч малышей, в том числе двойни и тройни.
Женщины, которые приходят сюда за помощью, не устают благодарить врачей, акушерок и младший медицинский персонал за жизни своих детей и собственное здоровье.
1 ноября сотрудники Перинатального центра получали заслуженные награды. От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, представляющих в парламенте Гатчинский район, центр получил в подарок оргтехнику - многофункциональное устройство.
За большой вклад в развитие системы здравоохранения коллектив награжден почетной грамотой за подписью председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина. В честь 5-летия Перинатального центра сотрудникам вручили благодарственные письма от областного парламента. В числе награжденных - врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи, медицинские сестры и другие.
Фото пресс-службы Перинатального центра