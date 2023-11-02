Перинатальному центру ЛОКБ в Гатчине - 5 лет!

В центре - высокотехнологичное оборудование и команда настоящих профессионалов - около 350 человек, из которых 100 врачей и 190 сотрудников среднего медперсонала. Здесь круглосуточно принимают самые сложные роды и выхаживают недоношенных новорожденных с экстремально низкой массой тела.

За 5 лет в Перинатальном центре родилось около 14 тысяч малышей, в том числе двойни и тройни.

Женщины, которые приходят сюда за помощью, не устают благодарить врачей, акушерок и младший медицинский персонал за жизни своих детей и собственное здоровье.

1 ноября сотрудники Перинатального центра получали заслуженные награды. От депутатов Законодательного собрания Ленинградской области, представляющих в парламенте Гатчинский район, центр получил в подарок оргтехнику - многофункциональное устройство.

За большой вклад в развитие системы здравоохранения коллектив награжден почетной грамотой за подписью председателя Законодательного собрания Ленобласти Сергея Бебенина. В честь 5-летия Перинатального центра сотрудникам вручили благодарственные письма от областного парламента. В числе награжденных - врачи-неонатологи, акушеры-гинекологи, медицинские сестры и другие.

Фото пресс-службы Перинатального центра