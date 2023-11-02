Станет ли Гатчинская КМБ столичной клиникой?

На встрече с представителями гатчинских СМИ и пабликов в социальных сетях Ростислав Павлов объяснил, почему взялся за эту миссию - не корысти ради и не для карьерного роста, а по убеждениям. Исполняющий обязанности главного врача Гатчинской КМБ, выпускник Донецкого медуниверситета, Харьковской медакадемии, Академии Медицинского образования в Москве, Сколково и Гарварда (!), хорошо представляя масштаб бедствия, надеется на свой управленческий опыт и блестящее образование, а также на помощь команды единомышленников.

- Я был начмедом, был гендиректором, теперь я подумал, что главным врачом такого тяжелого объекта тоже нужно побыть. Вы видели отзывы в интернете? Лично я ничего хорошего о Гатчинской КМБ не слышал, рейтинги повсеместно – «два с плюсом». 277 врачей уволилось за год, 320 медсестер… Я за свою управленческую жизнь уволил троих, да и те ушли на повышение.

У каждой проблемы есть фамилия, имя и отчество, историю делают личности. Можно сколько угодно ссылаться на плохое финансирование и отсутствие кадров, но все начинается с головы. Будем налаживать процесс оказания медицинской помощи, буду своим личным примером показывать, приведу молодую команду.

…Первое, с чего обещал начать и.о. главврача, это прочитать персоналу больницы лекцию – как себя вести с пациентами:

- Я – эксперт по общению с пациентами, я этому учился, в том числе и в Гарварде. Лично буду лекции читать.

- Как вы собираетесь решать кадровый вопрос?

- У меня есть несколько молодых команд, которые готовы приехать со всей России, чтобы помогать мне приводить в порядок гатчинское здравоохранение. И есть около 200 целевиков, которые сейчас по направлению от Гатчины учатся в медвузах. Они еще не догадываются, что после обучения придут работать в Гатчинскую КМБ, а не останутся в коммерческих центрах.

Я заручился поддержкой главы администрации Гатчинского района Людмилы Николаевны Нещадим и обратился к руководителям поселений по поводу жилья для молодых медиков, которые приедут работать в Гатчинский район. И я буду работать со всеми достойными специалистами, если они решат вернуться в КМБ после увольнения.

…Ростислав Павлов определил основные задачи, поставленные жизнью – и областным комитетом по здравоохранению:

- Первостепенный вопрос – это диспансеризация, вакцинация, наблюдение за пациентами. Необходимо нормализовать экономическую составляющую, зарплаты. И третья задача – реорганизация системы здравоохранения: ремонты, внедрение новых технологий, которыми владею я и мои коллеги, и надо дать возможность молодым специалистам развивать свой потенциал.

Ростислав Павлов привык, чтобы подчиненные работали в комфорте. ЦРБ и комфорт – две вещи несовместные.

- Не путайте красное с тонким. Чтобы зарабатывать деньги, нужно, для начала, привести в порядок всю систему статистики, документооборота и тарифной сетки. Врачи не привыкли погружаться в тарифы и высчитывать прибыль, и не понимают, за счет чего зарплата может расти. Год или полтора нам нужно будет выходить из пике – с привлечением новых специалистов, технологий, улучшением финансового состояния. У меня есть пошаговая стратегия, понятная для врачей. Я поговорил со всеми заведующими – все с этим согласны; у каждого отделения будет своя стратегия развития.

…У нового руководителя есть команда. По словам Ростислава Владимировича, пока она помогает дистанционно, никаких резких реорганизаций не планируется, но кадровые перестановки будут:

- Есть люди, готовые прийти, помочь, поддержать. Люди – это первостепенный ресурс, если все объединятся и будут понимать, куда мы идем, результат не заставит себя ждать. …А чтобы в клинике появились специалисты, их надо трудоустроить. Я поставил задачу отделу кадров представить улучшенную логистику для трудоустройства доктора, чтобы на основную процедуру хватало одного дня. И отдел кадров уже предложил отличное решение!

Кроме всего прочего, и.о. главврача обещал создать больничную «службу заботы»: современный аналог «жалобной книги» для сбора информации и обратной связи, для помощи пациентам.

А еще Ростислав Павлов намерен участвовать в Гатчинском полумарафоне. Забег на длинную дистанцию для него – дело привычное, по собственному признанию, он опытный марафонец.

Это хорошо, что у руля Гатчинской КМБ – стайер, а не спринтер, силы и выносливость ему понадобятся. Потому что, по словам Ростислава Владимировича, у него «…нет цели здесь пересидеть – есть цель показать настоящую медицину». А главный критерий больничного качества обозначил просто: «Чтобы сами врачи приводили сюда лечиться своих родственников».

Екатерина Дзюба