Добрый концерт гатчинских «Оптимистов»

С неизменным успехом здесь выступает хор ветеранов войны и труда «Оптимист» под руководством Софии Гдальевны Левицкой. 30 октября этот народный коллектив, объединяющий ветеранов разных поколений, вновь подарил минуты радости своим выступлением.

Концерты пользуются особенной любовью у проживающих в ПНИ. Они пели, танцевали, аплодировали - получали положительные эмоции. Музыкальная программа была насыщена хорошо знакомыми песнями про любовь к Родине и нашу жизнь.

Коллектив интерната выразил благодарность артистам на своей страничке в соцсети ВКонтакте:

- Мы гордимся талантами и энергией участников хора «Оптимист», которые смогли передать в своем выступлении всю глубину эмоций. Талант, профессионализм и глубокая преданность искусству руководителя хора Софьи Гдальевны Левицкой вдохновляет всех нас. Спасибо вам за прекрасную работу и прекрасные музыкальные моменты, которые вы доставили нам сегодня!

Татьяна Можаева