Попасть в окно терапевтических возможностей

Женская консультация располагается в Гатчине в микрорайоне Аэродром, на ул. Авиатриссы Зверевой, 11. Непосредственно в самой консультации принимают десять докторов, включая заведующую, плюс четыре акушера-гинеколога ведут прием в структурных подразделениях Гатчинской больницы: в поликлиниках на Аэродроме, в Коммунаре, в Сиверском и в Вырице.

…Виктория Яковлева работает в гатчинской женской консультации с 2005 года. Сначала принимала пациенток как участковый акушер-гинеколог, потом стала заведующей. Сейчас ведет отдельный прием женщин – по бесплодию.

- Это довольно трудоемкий прием – прежде всего, по количеству оформляемых документов, – рассказывает Виктория Викторовна, – чтобы пациентка получила квоту на экстракорпоральное оплодотворение – ЭКО и пошла бесплатно лечиться. Коллектив у нас сложившийся, возраст докторов – от 30 до 69 лет.

- Как попасть на прием к гинекологу?

- Как и к другим специалистам: записаться через сайт Госуслуг, можно также позвонить по телефону: 8(81371) 9-31-19. На прием по патологии шейки матки и на мой прием по бесплодию запись идет через регистратуру. Обращаю внимание, что для постановки на учет по беременности запись ведется именно в регистратуре по телефону или при личном обращении – ни в коем случае не нужно ждать свободного номерка на сайте.

У нас нет принципа участков – население Гатчины и района очень неравномерное, выделять и закреплять адреса за доктором нецелесообразно, поэтому пациентки могут выбирать любого врача. Даже те, кто состоит на диспансерном учете. Получается, что женщина может приходить к разным докторам, но логика ее лечения одинаковая: мы работаем с одними и теми же рекомендациями, и, переходя от одного врача к другому, пациентка продолжает цепочку своего лечения.

- А беременные?

- Беременная состоит на учете у одного доктора, но, если он уходит в отпуск или на больничный, пациентка попадает к другому специалисту, который продолжает ту же схему. Мы ведем записи в двух абсолютно идентичных обменных картах – одна у пациентки, вторая в консультации. Это удлиняет процесс оформления, но юридические аспекты заставляют копировать и вклеивать документы, чтобы все можно было проконтролировать.

Конечно, были, есть и будут женщины, которые принципиально не встают на учет по беременности. И это необязательно асоциальные личности: одна многодетная мать из Гатчинского района принципиально всех детей рожала дома без всякого учета в женской консультации.

- В консультации хватает медперсонала?

- Доктора в районе работают без акушерок (за исключением Вырицкой поликлиники), и это беда. Гинекологи ведут прием в одиночку, это очень трудоемко. В консультации тоже есть дефицит кадров: почти все акушерки совмещают свою работу с функциями процедурной сестры. И в смотровой кабинет выходят дополнительно по графику, после работы с доктором, чтобы обеспечить помощью женщин, которым прием врача не нужен – они приходят за справкой или для сдачи анализов. Регистратура регулирует эти потоки.

- А в фельдшерско-акушерских пунктах кто принимает?

- ФАПы рассчитаны на небольшое количество населения, которое не предполагает наличие доктора, поэтому там работают акушерки. Единственно, ФАПы не ведут диспансерное наблюдение беременных – просто потому, что мера ответственности очень велика, и беременные концентрируются у врачей. ФАПы выполняют функцию смотровых кабинетов.

- Кабинет УЗИ в консультации есть?

- Есть, и там работают пять наших коллег по графику, совмещая с приемом на участке. Отдельного врача для ультразвукового исследования нет – на эту ставку не найти специалиста. Вообще, конечно, портативный аппарат УЗИ должен стоять в каждом кабинете гинеколога, чтобы можно было решить вопрос здесь и сейчас, а не ждать записи на исследование.

У нас есть отдельный прием по патологии шейки матки, который ведет Галина Владимировна Винюкова. Например, доктор выявил патологию в мазке, направил женщину к ней, она сделала кольпоскопию, при необходимости, биопсию – пациентка получила полный комплекс обследования.

Второй год функционирует отдельный прием по онконастороженности. Его ведет Елена Анатольевна Рындина. Она владеет методикой УЗИ молочных желез, органов малого таза. Если выявляет какую-то патологию, берет пациентку на диспансерный учет. Когда необходимо обследование в условиях стационара, пациентка передается в онкологический диспансер.

В консультации нет отдельного приема по эндокринологической патологии, но все доктора прошли обучение и компетентны в этих вопросах. Наши акушеры-гинекологи постоянно развиваются – посещают медицинские конференции, проходят обучение. Потому что темпы развития некоторых видов лечения сейчас просто колоссальные. И запросы пациенток теперь другие. К нам приходят уже девочки 2000-х годов рождения: они всё знают, но не умеют фильтровать информацию. И если доктор не назначает то или иное обследование или тот или иной препарат, они делают замечания. Это требовательные пациентки, с которыми нужно разговаривать на одном языке. И этому приходится учиться. Модель поведения, которую нам преподавали в институте, была такова: доктор всегда прав и объясняет суть дела пациенту. А сейчас в моде так называемые «партнерские отношения», когда пациент общается с врачом на равных.

- Сегодня многие любят лечиться «по интернету» и консультироваться в соцсетях. Это мешает докторам в работе?

- Хотелось бы заметить, что модная нынче практика публичности в социальных сетях не всегда доводит до добра. Сейчас принято выносить на обсуждение даже медицинские вопросы, и никто не задумывается о последствиях. Несколько лет назад у нас была пациентка, у которой в процессе беременности начались осложнения. Но все попытки доктора убедить ее, что нужно предпринимать определенные шаги, госпитализироваться в стационар на лечение, она воспринимала в штыки. И вся семья во главе с мужем ее в этом поддерживала. Мы уговаривали, объясняли – она писала отказы от госпитализации. А в довершение нашла соответствующее сообщество в «ВКонтакте», разместила там пост и получила горячую и безоговорочную поддержку: не надо слушать докторов! Исход оказался плачевным: женщина потеряла ребенка, причем именно при тех обстоятельствах, о которых доктора её предупреждали. Но никто же из социальных сетей не понес ответственности за свои советы, и дама никому не рассказала, чем закончилась ее беременность…

Поэтому все-таки стоит доверять не соцсетям, а докторам, которым иногда приходится говорить пациенту не то, что он хочет услышать.

- Виктория Викторовна, в женской консультации ведется прием несовершеннолетних?

- Детский гинеколог принимает четыре раза в неделю в детской поликлинике и один раз – на территории женской консультации, потому что сюда приходят беременные подростки. Да, они дети, но им не следует контактировать с детскими инфекциями, поэтому они наблюдаются здесь.

- И много их?..

- Юных первородящих (таков официальный термин) на учете у детского гинеколога сейчас состоит 10 человек. В основном, это 17-летние, но есть одна 15-летняя и две 16-летних. Сложная категория пациенток – в силу юности и зачастую легкомысленного отношения к своему здоровью. Нужно следить, чтобы они не пропускали приемы, не забывали принимать препараты и проходить в срок все исследования – скрининги. Но детский гинеколог у нас опытный, и все наши беременные подростки под надежным наблюдением.

- Когда девочке надо нанести первый визит гинекологу?

- Вообще прием гинеколога входит в детскую диспансеризацию. Обязательно нужно посетить гинеколога после начала половой жизни. Кстати, сейчас этот возраст отодвигается к 20 годам и дальше. Консультация врача нужна для подбора контрацепции, но пока нет устоявшейся пары, мы настоятельно рекомендуем предохраняться барьерными методами. Сегодня от момента начала половой жизни до рождения первого ребенка проходит гораздо больше времени, чем раньше. За эти годы могут много раз поменяться половые партнеры, и женщине следует проявить осторожность, чтобы не инфицироваться. В том числе и онкогенным вирусом папилломы.

- От него есть прививка?

- Да, но, так как папилломавирус относится к категории инфекций, передаваемых половым путем, и формально не входит в систему ОМС, взрослые пациентки вакцинируются только платно. Бесплатная прививочная кампания ориентирована на подрастающее поколение. Вакцина периодически поступает в гатчинскую детскую поликлинику.

- В каком возрасте следует прививать ребенка от папилломавируса?

- Вакцина разрешена с девяти лет. В среднем, девочки вакцинируются после 10-12 лет. Обязательное условие – отсутствие половой жизни, чтобы не было риска инфицированности. Радует, что стало больше мам, которые занимаются этим вопросом – звонят, интересуются.

- Если у взрослой пациентки обнаружен папилломавирус, он не лечится?

- Это заблуждение. Вирус папилломы надо лечить. Это не герпес, который живет в клетках спинного мозга, откуда его не достать. Вируса папилломы человека бояться не нужно. Доктор назначит лечение. Главное – своевременно обратиться.

Говоря о прививках, хотелось бы обратить внимание общественности на последствия длительной антипрививочной кампании: в популяции снова стали появляться детские инфекции: корь, краснуха, коклюш, и для беременных, не прививавшихся в свое время, это чревато. Вот недавно молодая женщина потеряла беременность из-за коклюша. Она была не вакцинирована, заразилась, и все закончилось печально.

- Многие до сих пор боятся всего, что связано со словом «гормон»: гормональных контрацептивов, гормонозаместительной терапии. Действительно ли есть риски?

- Оптимальный метод контрацепции подберет доктор. И для этого совсем не обязательно сдавать гормональные анализы. Врач в состоянии подобрать препарат на основании опроса пациентки, хорошо собранного анамнеза и измерения артериального давления.

Гормональных контрацептивов опасаются из-за потенциального риска развития тромбозов. Но с этой точки зрения самое рискованное состояние в жизни женщины – беременность. Как говорят ведущие эндокринологи Центра им. Алмазова, если женщина пережила беременность, то ей вообще ничего не страшно. Потому что состояние беременности выявит все скрытые патологии.

Гормонозаместительную терапию наши пациентки в возрасте менопаузы стали воспринимать лучше. Сегодня есть препараты, которые наносятся на кожу – для тех, кто не хочет пить таблетки. Эстрогены продлевают молодость женщины, профилактируют развитие остеопороза, главное – вовремя начать. Когда женщина спохватывается в стадии глубокой менопаузы, какие-то риски и ограничения выходят на первый план. Заниматься этой проблемой надо в преддверии климактерического периода. Это так называемое окно терапевтических возможностей – вот в него надо успеть попасть.

Беседовала Екатерина Дзюба