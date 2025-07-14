Земля для туризма: развитие туристического потенциала Ленинградской области
В рамках национального проекта «Земля для туризма» Росреестр проводит работу по выявлению земельных участков для развития туристической инфраструктуры. По всей России обнаружено более 1,4 тысячи участков общей площадью 30,3 тысячи гектаров. Определено также 925 объектов туристического интереса. Северо-Западный федеральный округ, куда входит Ленинградская область, является одним из лидеров по площади выявленных участков.
Управление Росреестра по Ленинградской области активно работает над устойчивым развитием территории региона и вовлечением земельных ресурсов в экономический оборот. В регионе реализуется проект с использованием сервиса «Национальная система пространственных данных».
За первый квартал 2025 года в Ленинградской области достигнут показатель 264,9 гектара. На текущий момент выявлено 12 земельных участков, потенциально пригодных для вовлечения в туристический оборот. Информация об этих территориях регулярно обновляется и передаётся в Комитет по культуре и туризму Ленинградской области.
По данным комитета по строительству, из перспективных участков уже реализуются 6 территорий: два участка в Выборгском районе на побережье Финского залива, один участок во Всеволожском районе и три участка в Приозерском районе на берегу Суходольского озера.
В Выборгском районе на участках общей площадью 10,6 гектара планируется создание базы отдыха и загородного спортивно-рыболовного клуба.
Во Всеволожском районе на участке площадью 7 гектаров реализуется проект «Благодатное». Он предусматривает строительство гостиничного комплекса с wellness-центром, включающим бассейны, тренажёрный зал, процедурные кабинеты, центр экспресс-диагностики, фито-бар и ресторан.
В Приозерском районе на трёх участках общей площадью 15,5 гектаров разработаны три концепции развития: загородный спа-отель, комплекс вилл и глэмпинг. Эти территории имеют историческую ценность, так как в средние века находились на торговых путях между Великим Новгородом и Швецией. Рядом расположены остатки древнего Тиверского городка — Новгородской крепости.
«Реализация национального проекта «Земля для туризма» идёт в тесном взаимодействии с уполномоченными органами Ленинградской области, что способствует эффективному развитию туристического потенциала региона и созданию новых объектов туристической инфраструктуры», - отмечает руководитель Управления Игорь Шеляков.