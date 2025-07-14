Земля для туризма: развитие туристического потенциала Ленинградской области

Управление Росреестра по Ленинградской области активно работает над устойчивым развитием территории региона и вовлечением земельных ресурсов в экономический оборот. В регионе реализуется проект с использованием сервиса «Национальная система пространственных данных».

За первый квартал 2025 года в Ленинградской области достигнут показатель 264,9 гектара. На текущий момент выявлено 12 земельных участков, потенциально пригодных для вовлечения в туристический оборот. Информация об этих территориях регулярно обновляется и передаётся в Комитет по культуре и туризму Ленинградской области.

По данным комитета по строительству, из перспективных участков уже реализуются 6 территорий: два участка в Выборгском районе на побережье Финского залива, один участок во Всеволожском районе и три участка в Приозерском районе на берегу Суходольского озера.

В Выборгском районе на участках общей площадью 10,6 гектара планируется создание базы отдыха и загородного спортивно-рыболовного клуба.

Во Всеволожском районе на участке площадью 7 гектаров реализуется проект «Благодатное». Он предусматривает строительство гостиничного комплекса с wellness-центром, включающим бассейны, тренажёрный зал, процедурные кабинеты, центр экспресс-диагностики, фито-бар и ресторан.

В Приозерском районе на трёх участках общей площадью 15,5 гектаров разработаны три концепции развития: загородный спа-отель, комплекс вилл и глэмпинг. Эти территории имеют историческую ценность, так как в средние века находились на торговых путях между Великим Новгородом и Швецией. Рядом расположены остатки древнего Тиверского городка — Новгородской крепости.

«Реализация национального проекта «Земля для туризма» идёт в тесном взаимодействии с уполномоченными органами Ленинградской области, что способствует эффективному развитию туристического потенциала региона и созданию новых объектов туристической инфраструктуры», - отмечает руководитель Управления Игорь Шеляков.